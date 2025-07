Si tu declaración de impuestos fue aceptada por el IRS y no tiene errores, puedes recibir tu reembolso esta misma semana. El miércoles 9 de julio se procesarán depósitos automáticos para miles de contribuyentes, con un promedio general de $2,945 por devolución.

Este pago aplica solo para quienes presentaron todo en orden y no recibieron avisos de revisión. Si tu estatus aparece como “en proceso” pero sin alertas, es muy probable que veas el depósito reflejado en tu cuenta bancaria este miércoles.

El IRS prioriza las devoluciones limpias con información verificable

El Servicio de Impuestos Internos está finalizando los pagos correspondientes a declaraciones presentadas entre finales de abril y junio. Si enviaste tu declaración electrónica, proporcionaste una cuenta bancaria válida y no hay errores en los datos fiscales, entras en el lote del 9 de julio.

La mayoría de los reembolsos están tardando entre 21 y 28 días, pero algunos contribuyentes que usaron formularios adicionales o hicieron ajustes manuales están viendo demoras de hasta 45 días. Si tu caso fue sencillo y todo está confirmado, lo más probable es que el pago ya esté aprobado.

El promedio nacional se mantiene en $2,945 por devolución, aunque cada persona recibe una cantidad distinta según sus ingresos, retenciones y créditos aplicados. Algunos pagos son mayores si se incluyó el Crédito Tributario por Hijos, mientras que otros pueden ser menores si hubo deuda pendiente con el IRS o se aplicaron compensaciones automáticas.

Puedes seguir el estado exacto del reembolso del IRS desde la web oficial

Si todavía no has recibido el pago, puedes rastrear tu devolución con la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” del IRS. Solo necesitas ingresar tu número de Seguro Social, el estado civil declarado (como individual o casado conjunto) y el monto exacto del reembolso que esperas recibir.

Este seguimiento se actualiza a diario y te indica si el reembolso ya fue aprobado, si está en camino o si hay algún problema que requiere tu atención. Si ves un mensaje que dice “en revisión adicional”, puede haber un retraso de varias semanas, pero no siempre significa un error.

Puedes ver tu cheque del IRS en cuenta desde mañana

También es importante saber que si solicitaste un depósito directo, el pago puede reflejarse el mismo día o un día después del envío. En cambio, si pediste cheque por correo, puede tardar entre 5 y 10 días más, dependiendo de tu dirección y el funcionamiento del correo en tu zona.

Ten en cuenta que algunos reembolsos pueden verse reducidos si tienes deudas con agencias estatales, préstamos estudiantiles pendientes o manutención infantil atrasada. El IRS puede aplicar esos descuentos sin previo aviso, como parte del programa de compensación fiscal federal.