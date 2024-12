La Administración del Seguro Social (SSA) se encarga de gestionar los pagos de personas que reciben un cheque por el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), así como para los trabajadores que se jubilan y personas sobrevivientes (veteranos). Todos ellos tienen en común, que dependen económicamente de este dinero para poder sobrevivir, ya que no cuentan con otros ingresos y en algunos casos, ni siquiera tienen recursos.

El motivo de que dependan de estos ingresos no es el mismo en todos los casos, sin embargo, sí que coinciden en que estos cheques son el sustento de estos beneficiarios para vivir. En cuanto a por qué reciben este dinero, depende de las siguientes circunstancias:

En el caso de los beneficiarios del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI). Se trata de personas que tienen una incapacidad que detiene o limita su capacidad para trabajar, pero que sin embargo, tienen la suficiente trayectoria profesional para calificar y haber pagado impuestos los años requeridos.

En cuanto a los beneficiarios del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), son personas con alguna incapacidad, ceguera o mayores de 65 años, que no tienen otros ingresos ni cuentan con recursos para vivir.

Los jubilados son las personas que tras una larga vida laboral, cumplen con los requisitos para dejar de trabajar y recibir estos pagos.

Sobrevivientes. Veteranos.

Los pagos del SSDI no llegarán a estos americanos

Queda tan solo una semana para que los pagos del Seguro Social lleguen a los beneficiarios jubilados del SSDI. El miércoles 11 de diciembre es día de pago de la Administración del Seguro Social (SSA) y por tanto, muchos beneficiarios se preparan para organizar su economía familiar. Sin embargo, debes tener en cuenta que no todos los que cumplen los requisitos para recibir este dinero, lo recibirán el próximo miércoles. Pero, ¿Cuál es el motivo?

Puede parecer un signo discriminatorio que solo parte de los beneficiarios de este pago del Seguro Social por el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), vayan a recibir su dinero en una semana. Y es que si todos cumplen con los requisitos, significa que todos son merecedores de este dinero. Cabe recordar, que los beneficiarios del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) son personas que debido a alguna incapacidad, no pueden seguir trabajando.

Esto significa que si no trabajan, no cobran un salario, por lo que dependen de este pago. Además, no se trata de una ayuda, sino que estos ciudadanos son personas que ya antes de su incapacidad, cumplieron el cupo requerido de años cotizados al Gobierno federal para poder en caso de incapacidad, como es el que se trata, recibir un cheque que les permita mantener el nivel adquisitivo de cuando trabajaban. Entonces, ¿Por qué no todos van a recibir su dinero?

Calendario de pagos del SSDI

La razón por la que los beneficiarios del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) no recibirán su ingreso el mismo día, es por la organización de ingresos establecida por la Administración del Seguro Social (SSA). No hay que olvidar, que son millones las personas que se benefician de un pago del Seguro Social. Esto significa, que para evitar errores, debe existir un sistema que divida a los beneficiarios entre diferentes días de pago. Y existe.

Se trata de un plan de ingresos escalonados en el que cada beneficiario sabe cuándo le toca cobrar. Esta organización es beneficiosa para la administración, que evita errores, pero también para quien recibe el cheque que puede organizarse en base al día establecido para él. Pero, ¿Cómo está programado el sistema de pagos? En este sentido, lo primero que debemos tener en cuenta es que hay varios grupos.

En el caso del próximo día de pagos, el del miércoles 11 de diciembre, no recibirán sus pagos los nacidos entre los días 11 y 31 del mes. Es decir, la distribución está planificada en base al día de nacimiento del beneficiario. En este sentido, el calendario de pagos de los beneficiarios del SSDI de lo que queda de diciembre, queda del siguiente modo: