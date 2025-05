La Seguridad Social sigue experimentando cambios significativos, incluyendo un aumento en los pagos para algunos estadounidenses, así como el inminente fin de los cheques en papel distribuidos por el programa de beneficios.

El presidente Donald Trump ha expresado su deseo de eliminar la imposición fiscal sobre los beneficios de la Seguridad Social. Aunque esto aún no se ha concretado, Trump ha firmado una orden ejecutiva para poner fin a la emisión de la mayoría de los cheques físicos de la Seguridad Social a partir del 30 de septiembre de 2025. No obstante, el Departamento del Tesoro podrá hacer excepciones para aquellos que no posean una cuenta bancaria.

Seguro Social: si naciste entre estas fechas, tu cheque llega el 14, 21 o 28 de mayo

La mayoría de los casi 74 millones de beneficiarios de la Seguridad Social reciben sus pagos los miércoles a lo largo del mes. De acuerdo con el calendario de la Administración de la Seguridad Social, el día de pago varía según la fecha de nacimiento:

Si tu fecha de nacimiento es entre el 1 y el 10 del mes, recibirás tu pago el segundo miércoles del mes, por ejemplo, el 14 de mayo.

Si naciste entre el 11 y el 20, se te paga el tercer miércoles, es decir, el 21 de mayo.

Para aquellos nacidos después del 20 del mes, el pago se efectúa el cuarto miércoles, como el 28 de mayo.

Estos cambios buscan modernizar el sistema, brindando mayor seguridad y eficiencia en la distribución de los beneficios.

Dos pagos de SSI en mayo

Los beneficiarios que reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán dos cheques en el mes de mayo. El primer cheque, programado para el 1 de mayo, corresponde al beneficio del mes de mayo de 2025. Un segundo cheque se emitirá el 30 de mayo, este es el cheque de beneficios para el mes de junio. Los beneficiarios de SSI reciben dos pagos cuando el primer día del mes cae en un feriado federal o fin de semana, lo que hace que los beneficios de SSI se emitan antes. En este caso, el 1 de junio es un domingo.

Beneficiarios de SSI

Aproximadamente 7.4 millones de estadounidenses, que pueden tener alguna discapacidad o recursos limitados, reciben pagos mensuales de beneficios de SSI. Alrededor de la mitad de las personas que reciben SSI también reciben beneficios de Seguridad Social.

La Administración del Seguro Social ha puesto a disposición en línea los calendarios de distribución anuales para los años 2025 y 2026. Estos calendarios son una herramienta útil para planificar su presupuesto.

¿Qué es el SSI?

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) es un beneficio mensual destinado a personas con ingresos o recursos limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o tienen una discapacidad calificada. Además, los niños con una discapacidad calificada también pueden ser elegibles para el SSI, según la página web de la SSA.

En general, los adultos que califican para el SSI no deben tener salarios mensuales superiores a $2,019.

Si estás considerando aplicar para el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), puedes iniciar el proceso de solicitud de varias maneras: en línea, en persona en tu oficina local de Seguridad Social o llamando al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) de 8 a.m. a 7 p.m. en horario laboral durante la semana.

Calendario de pagos del SSI para 2025

Los cheques del Ingreso Suplementario de Seguridad serán enviados en las siguientes fechas durante el año 2025, según el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA).