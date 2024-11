Los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) reciben una vez al mes sus cheques del Seguro Social. Un pago que se antoja vital, pues es el sustento económico de estas personas. No hay que olvidar, que los beneficiarios de este cheque son personas que tienen alguna incapacidad, son ciegas o mayores de 65 años, y no cuentan con ingresos suficientes para vivir, o cuentan con pocos recursos. Por tanto este pago, es fundamental para que puedan mantener un nivel adquisitivo digno.

Es por ello, que la llegada de un nuevo pago es siempre una nueva noticia. La duda fundamental en este caso para los beneficiarios es, ¿Cómo es posible que vaya a haber dos pagos de la SSI en noviembre? No hay que olvidar, que los beneficiarios de esta ayuda ya recibieron la mensualidad correspondiente a este mes el pasado viernes día 1. Sin embargo, el próximo viernes 29 de noviembre volverán a recibir un nuevo cheque, ¿El motivo? Que en diciembre no habrá pago de la SSI.

Nuevo pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en noviembre

La Administración del Seguro Social (SSA) va a llevar a cabo dos ingresos de la SSI en este mes de noviembre. Un hecho algo inusual que puede sorprender a algunos. A pesar de que es una buena noticia cobrar dos veces en el mismo mes, a muchos puede extrañar esta acción y estar a la expectativas de saber dónde está el truco. Pues sí, tiene truco. Porque en realidad, el pago que se va a realizar el próximo viernes 29 de noviembre, corresponde al mes de diciembre.

Por tanto, en diciembre no habrá pago de la SSI. Este cambio no perjudica a nadie porque en este caso, se adelanta. No obstante, es lo habitual. Hay que recordar que el pago debería efectuarse, como el resto de la SSI, el día 1 de diciembre. Sin embargo, al caer este día en domingo y por tanto festivo, la normativa indica que debe adelantarse el ingreso del cheque al anterior día lectivo. Es por ello, que noviembre contará con dos días de pago.

Eso sí, es importante dejar claro que este cambio solo afecta a los beneficiarios de la SSI, pues el resto de beneficiarios del Seguro Social, mantienen su calendario habitual. Estos cambios cuando se hacen son siempre siguiendo la misma norma y en muchos casos, avisando a los afectados. Esta información es fundamental porque cada persona organiza en base a este dinero su economía familiar. Es por ello que cualquier movimiento, debe ser comunicado con antelación.

¿Quiénes pueden beneficiarse del SSI?

Son varios los requisitos que debe cumplir una persona para poder beneficiarse de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Desde la entidad correspondiente del Gobierno de Estados Unidos, señalan los siguientes requisitos:

Tener por lo menos 65 años, ser ciego o tener una incapacidad.

Vivir en alguno de los 50 estados, Washington D.C. o las Islas Marianas del Norte. No aplica a los hijos de padres en el ejército asignados al servicio permanente en cualquier lugar fuera de los EE. UU. o ciertos estudiantes que se encuentran temporalmente en el extranjero.

Es ciudadano u originario de los EE. UU.

No es ciudadano y cumple con uno de los siguientes requisitos: Haber cumplido con los requisitos de estatus de extranjero para los beneficios pagaderos a partir del 22 de agosto de 1996. Haber sido un residente legal permanente de los EE. UU., o haber recientemente vivido permanentemente en los EE. UU., para beneficios pagaderos antes del 22 de agosto de 1996.

Tener ingresos y recursos dentro de los límites establecidos.

Presentar una solicitud.

El cónyuge de una persona con derecho puede calificar si también cumple con todos los requisitos anteriores y vive en el mismo hogar. Ambos deben presentar una solicitud y cumplir con los criterios para comprobar que tienen derecho como pareja.