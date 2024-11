Walmart tiene una gran oferta que no puedes dejar escapar. Y es que tiene el nuevo Apple Watch 10 por tan solo 349 dólares. Una gran oportunidad si quieres hacerte con este dispositivo de Apple. Esto significa que no tienes que esperar al Black Friday para hacerte con este reloj inteligente que cuenta con la garantía de una de las marcas móviles más punteras a nivel mundial, y la tranquilidad de comprarlo en un lugar como Walmart que responderá ante cualquier problema que puedas tener.

Bien es cierto que a tan solo 10 días del esperado Black Friday, son muchos los consumidores que esperan impaciente a las grandes rebajas de ese día tan señalado ya no solo en Estados Unidos, sino en medio mundo. Sin embargo, muchos establecimientos, como es el caso de Walmart, se han adelantado a este día y ahora disponen de ofertas en un gran número de artículos que no te puedes perder. Así que echa un vistazo, porque es posible que no debas esperar más para comprar lo que necesitas al menor precio.

Walmart tiene el nuevo Apple Warch 10 rebajado

Por tanto solo 349 dólares puedes comprar el Walmart el nuevo Apple Warch 10. Un dispositivo que destaca por contar con un diseño más delgado, más ligero y más cómodo que sus versiones anteriores. Entre las ventajas de este reloj inteligente de última generación de Apple, desde Walmart señalan las siguientes características:

Carga más rápida. Consigue un 80 por ciento de batería en 30 minutos.

Pantalla más grande. Un 30 por ciento más de pantalla que versiones anteriores.

Características avanzadas de salud y estado físico proporcionan información invaluable.

Características de seguridad capaz de conectarlo para ayudarlo cuando lo necesite.

Pero además, si eres un amante del deporte, este nuevo Apple Warch 10, es perfecto para ti. Pues cuenta con varias opciones para medir su actividad física, que además son personalizables para que las adaptes a tu estilo de vida. Es decir, marca tus retos y controla mediante los anillos de actividad, todo tu proceso. Por si esto fuera poco, te motivará, pues permite obtener métricas avanzadas para una variedad de entrenamientos con la aplicación Workout; y te ayudará a hacer deporte, porque viene con tres meses de Apple Fitness + gratis.

Todo ello sin dejar atrás la salud. Este Apple Warch 10 te enviará notificaciones sobre tu frecuencia cardiaca para que subas o bajes tu ritmo. Pero no solo con el deporte, este dispositivo es también capaz de medir cada noche tu frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y más con la aplicación Vitals. ¿Qué más le puedes pedir? Y por solo, 349 dólares en Walmart.

Características que no te puedes perder

Si aún no has salido corriendo a Walmart a buscar tu nuevo Apple Warch 10, es porque no conoces todas sus características. Pues el precio no es excusa, ahora que está rebajado y puede ser tuyo por tan solo 349 dólares. Por tanto, necesitas conocer todo lo que este dispositivo te ofrece: