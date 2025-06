Si estás inscrito en el Seguro por Incapacidad y recibes tu cheque del SSDI, el límite máximo para julio sigue siendo de $4 018, según lo confirmado por la Administración del Seguro Social. Este monto se aplica solo a casos muy concretos. El pago ya tiene fechas asignadas en el calendario de depósitos. Todo depende de tu fecha de nacimiento y de cuándo empezaste a recibir beneficios, así que puedes saber con precisión cuándo llegará tu ingreso mensual.

El SSA divide los pagos del SSDI en tres fechas, según el día en que naciste. Si cobras desde antes de mayo de 1997, tu depósito se hace el 3 de julio. Para los demás, las fechas son el 10, 17 o 24 del mes, siempre según tu cumpleaños.

Los cheques de julio del SSDI siguen el calendario según fecha de nacimiento

El monto máximo de $4,018 solo aplica a personas con historiales laborales extensos y salarios altos antes de quedar discapacitadas. La mayoría de los beneficiarios recibe entre $1,200 y $1,600, dependiendo de su historial y edad.

Si estás en el grupo de pago de este mes, el ingreso llega directamente a tu cuenta bancaria o tarjeta Direct Express en la fecha correspondiente. No es necesario solicitar nada extra: el sistema lo emite automáticamente si todo está al día.

Fecha e importe del cheque del SSDI en julio

Aunque el tope es de $4,018, solo verás esa cifra si calificas por ingresos altos y aportes completos. Para saber tu cantidad exacta, entra a tu perfil en my Social Security. Ahí puedes ver tu próxima fecha de pago, monto mensual y cualquier ajuste reciente.

También puedes comprobar si se aplicó el Cost-of-Living Adjustment anual o si hubo una corrección por cambios de estado civil, impuestos o ingresos adicionales. Todo eso impacta en tu cheque, aunque no siempre lo ves reflejado de inmediato.

Si crees que el monto no corresponde o tu depósito no llegó, puedes presentar un reclamo directamente desde la misma plataforma o contactar al SSA por teléfono. Verifica bien los datos antes, porque los errores más comunes vienen por cambios bancarios no notificados o reportes de ingresos fuera de plazo.