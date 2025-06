Si vives en Oregón y escuchaste que podrías recibir más de $1,500 este verano por el programa de alimentos, debes saber que esa información no es correcta. El beneficio de SUN Bucks (EBT de verano) es un pago único de $120 por niño elegible, no una ayuda mensual.

El Departamento de Servicios Humanos (ODHS) confirmó que estos pagos se están entregando a partir de este mes, pero no sustituye al SNAP regular ni es un programa equivalente al P-EBT que se distribuyó durante los años anteriores. Es un apoyo puntual y limitado a familias con niños que califican.

El apoyo de SUN Bucks es limitado y no llega a todos: no es un cheque SNAP al uso

Este verano, muchas familias han recibido cartas o mensajes sobre el nuevo depósito de verano, lo que generó confusión por rumores de una ayuda de $1,536. La realidad es que el pago por menor es de $120, y solo se entrega una vez, no cada mes. El monto total depende del número de hijos elegibles que tengas en tu hogar.

Para recibirlo, el niño debe haber estado inscrito en un programa escolar que ofrezca almuerzo gratuito o a precio reducido, o estar inscrito en Medicaid y cumplir ciertos requisitos. El dinero se deposita en una tarjeta EBT nueva o en la misma tarjeta SNAP si ya recibes beneficios mensuales.

El dinero puede usarse como SNAP pero con restricciones

El uso del beneficio de verano es similar al del programa tradicional: solo sirve para comprar alimentos autorizados en tiendas que acepten EBT. No puede usarse para productos de higiene, comida preparada ni retiros en efectivo. Si no gastas el total de inmediato, puedes usarlo más adelante, pero debes revisar la fecha de vencimiento en la carta que te llegó o en la app del ODHS.

Este nuevo pago no afecta otros beneficios que ya recibes. Si no recibiste nada y crees que deberías, puedes llamar al número que aparece en tu carta o consultar en línea con tu número de caso. No es necesario aplicar, pero si tu hijo no estaba en un programa escolar calificado, puede que no sea elegible este año.