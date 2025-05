Muchos trabajadores creen que pueden jubilarse a los 65 años y recibir automáticamente el 100% del cheque del Seguro Social y esto podía ser verdad hace un tiempo, pero ya no. En Estados Unidos, la edad de jubilación completa ya no es la misma para todos y es muy importante entender esto para no perder beneficios en tu ingresos presentes o del futuro.

Dependiendo de tu año de nacimiento, podrías necesitar esperar hasta los 66 o incluso los 67 años para recibir el pago total del Seguro Social. De lo contrario, tu beneficio mensual será menor y esa reducción será permanente. Sí, permanente, no se trata de un periodo de transición ni nada parecido.

Esta es la edad plena de jubilación según el Seguro Social

La Administración del Seguro Social define la edad plena como el momento en el que puedes recibir tu cheque completo de jubilación sin ninguna penalización. Esa edad dependerá del año de nacimiento: si naciste entre 1943 y 1954, la edad plena sigue siendo 66 años. Sin embargo, desde 1955 en adelante, esa edad aumenta gradualmente.

Por eso, los nacidos en 1960 o después deberán esperar hasta los 67 años para obtener el 100% del pago. Pedir el beneficio antes de esa edad, por ejemplo a los 62 años, significará una reducción del 25% al 30% del cheque mensual. Y una vez que se activa ese pago anticipado, no se puede revertir, salvo en casos muy específicos (y no es nada fácil realmente).

Así impacta la edad en el ingreso del cheque del Seguro Social

Solicitar el Seguro Social antes de la edad plena tiene consecuencias económicas de por vida. Aunque muchos lo hacen por necesidad, el resultado es un cheque más bajo que nunca se recupera del todo.

En cambio, quienes retrasan su jubilación más allá de la edad plena reciben un bono del 8% por cada año adicional, hasta los 70 años. De este modo, se puede alcanzar el monto máximo permitido por el programa, que en 2024 supera los $4,800 mensuales.

La diferencia entre jubilarse a los 62 y hacerlo a los 70 puede representar cientos de dólares más al mes, una cifra que a largo plazo significa decenas de miles de dólares en ingresos acumulados.

Esto es lo que debes saber si vas a ser pronto beneficiario del Seguro Social

Si estás planificando tu retiro, es clave conocer tu edad exacta de jubilación completa según tu año de nacimiento. Esta información se puede consultar directamente en la web oficial del Seguro Social o en la carta de estimación de beneficios. También es recomendable crear una cuenta en my Social Security para simular diferentes escenarios: cuánto recibirías si te jubilas a los 62, a los 67 o a los 70.

Con esos datos puedes tomar una decisión más informada y adecuada a tu situación personal. Recordar esto es clave: cuanto antes cobres, menos recibirás; cuanto más esperes, mayor será tu cheque. Entender bien cómo funciona la edad de jubilación puede marcar la diferencia entre una vejez ajustada o una más estable.