La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) es un programa federal de ingreso suplementario financiado con los ingresos de los impuestos generales. Su existencia tiene dos objetivos fundamentales. De una parte, ayudar a las personas mayores, ciegas o con una incapacidad, y que tienen pocos o ningún ingreso o recursos. Por otra, proporcionar fondos para satisfacer necesidades básicas como son la alimentación o la vivienda. Un pago fundamental por el que cada mes esperan millones de beneficiarios.

Es por ello que cualquier cambio que vaya a llevarse a cabo al respecto, debe estar en conocimiento de los afectados. No hay que olvidar, que para la mayoría estos ingresos son el sustento de su economía. Por tanto, si un mes no va a haber pago, deben saberlo con tiempo para intentar ajustar su planificación económica. Pero, ¿Qué ocurre con el pago de diciembre? ¿No se va a percibir? Sí, se va a percibir, pero no en diciembre ni en su día habitual. Sigue leyendo, porque te contamos el cambio de día del pago del SSI confirmado por el Gobierno.

¿Qué ocurre con el pago del SSI de diciembre?

En este año 2024, el Gobierno ha confirmado que en diciembre no habrá pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Es importante recalcar que la noticia es que no lo habrá «en diciembre», sin embargo, el pago correspondiente a este doceavo mes del año, sí se va a realizar. Esa es la primera buena noticia, que en ningún caso este cambio significa que no vaya a haber pago del SSI en el último mes del año.

Entonces la duda es, ¿Cuándo se hará este pago del SSI? Será en noviembre, concretamente, el viernes 29 de noviembre. Esto significa, que en el mes de diciembre no habrá pago de la SSI, pero que en noviembre habrá dos pagos. Otra buena noticia para los beneficiarios, que verán el dinero de este cheque ingresado antes de lo habitual, por tanto, no perjudicará a nadie en su organización económica familiar.

El motivo por el que se va a realizar este cambio es sencillo. Y es que el día habitual de pago del programa SSI, es el 1 de cada mes. En este caso, el 1 de diciembre cae en domingo y por tanto, día festivo. Es por ello que desde el Gobierno de Estados Unidos se ha decidido adelantar el pago al anterior día lectivo, que en este caso, es el 29 de noviembre. Un cambio que es importante recordar, solo afecta a los beneficiarios de los pagos del programa de SSI.

¿Cómo solicitar el programa SSI?

Si crees que cumples con los requisitos para beneficiarte del programa de pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), debes conocer la forma mediante la que acceder a él. Desde el Gobierno de Estados Unidos te ofrecen tres vías: internet, por teléfono o en persona en su oficina local del Seguro Social, para lo que se recomienda solicitar cita previa.

Sea cual sea la vía elegida, deberás rellenar una solicitud en la que se te pedirá la siguiente información:

Nombre, fecha de nacimiento y número de Seguro Social de la persona interesada en SSI.

Dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico (opcional) de la persona interesada en SSI.

Su nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico (opcional) si está ayudando a otra persona.

Si elegiste la opción online para enviar la solicitud, una vez completada, un agente del Seguro Social se pondrá en contacto contigo para agendar una cita y finalizar el proceso. Esta se cerrará entre los 7 y 14 días laborales tras la solicitud. No obstante, si tienes duda sobre si cumples con los requisitos requeridos y quieres comprobarlo antes de realizar la solicitud, el Seguro Social dispone de una herramienta llamada SSA BEST (Programa Para Determinar Elegibilidad a Beneficios), que te puede ser muy útil.