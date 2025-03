La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) se prepara para cerrar una serie de oficinas en todo Estados Unidos como parte de los esfuerzos del Departamento Consultivo de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para reducir el tamaño del gobierno federal y eliminar gastos innecesarios.

Estos cierres, que afectarán a 18 estados, han generado preocupaciones sobre el posible impacto en la eficiencia de la agencia y en la entrega de beneficios que millones de estadounidenses reciben cada mes.

Según la SSA, más de 72.5 millones de estadounidenses reciben beneficios del Seguro Social y de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), incluidos algunos de los individuos más vulnerables del país.

La expansión de los esfuerzos de DOGE para reducir costos en el gobierno federal ha llegado hasta la agencia encargada del programa del Seguro Social. Esto ha generado temores entre expertos y beneficiarios, quienes temen que este año se puedan retrasar los beneficios y que los receptores tengan dificultades para recibir sus cheques.

47 oficinas del seguro social cerrarán pronto

Según los datos de la propia Administración del Seguro Social (SSA), existen aproximadamente 1,200 oficinas de campo en todo el país. En su sitio web, DOGE, liderado por Elon Musk, enumera 47 oficinas de la SSA que están programadas para cerrar en los Estados Unidos, muchas de las cuales se concentran en el Sur y el Sureste.

Un portavoz de la agencia comentó a The Associated Press (AP) a principios de este mes que la mayoría de estas oficinas, cuyos contratos de arrendamiento no se renovarán, se usaban para audiencias presenciales, las cuales se están eliminando gradualmente a medida que la SSA se centra en audiencias virtuales.

La AP obtuvo información sobre la fecha de cierre esperada de solo 26 de las 47 oficinas que se cerrarán este año.

Cierres confirmados: lista completa de oficinas y lugares que cerrarán pronto en tu estado

Alabama

Dirección: 634 Broad St., Gadsden

634 Broad St., Gadsden Fecha de cierre: 30 de septiembre

Arkansas

Dirección: 965 Holiday Drive, Forrest City

965 Holiday Drive, Forrest City Fecha de cierre: 25 de abril

25 de abril Dirección: 4083 Jefferson Ave., Texarkana

4083 Jefferson Ave., Texarkana Fecha de cierre: 25 de mayo

Colorado

Dirección: 825 N. Crest Drive, Grand Junction

825 N. Crest Drive, Grand Junction Fecha de cierre: 21 de junio

Florida

Dirección: 4740 Dairy Road, Melbourne

4740 Dairy Road, Melbourne Fecha de cierre: 16 de mayo

Georgia

Dirección: 1338 Broadway, Columbus

1338 Broadway, Columbus Fecha de cierre: 30 de septiembre

Kentucky

Dirección: 825 High St., Hazard

825 High St., Hazard Fecha de cierre: 24 de abril

Louisiana

Dirección: 178 Civic Center Drive, Houma

178 Civic Center Drive, Houma Fecha de cierre: 25 de abril

Mississippi

Dirección: 4717 26th St., Meridian Fecha de cierre: 1 de junio

4717 26th St., Meridian Dirección: 604 Yalobusha St., Greenwood Fecha de cierre: 1 de junio

604 Yalobusha St., Greenwood Dirección: 2383 Sunset Drive, Grenada Fecha de cierre: 1 de mayo

2383 Sunset Drive, Grenada

Montana

Dirección: 3701 American Way, Missoula

3701 American Way, Missoula Fecha de cierre: 21 de junio

Carolina del Norte

Roanoke Rapids

Dirección: 2123 Lakeside Drive, Franklin

2123 Lakeside Drive, Franklin Fecha de cierre: 1 de agosto

1 de agosto Dirección: 2805 Charles Blvd., Greenville

2805 Charles Blvd., Greenville Fecha de cierre: 23 de junio

23 de junio Dirección: 1865 W. City Drive, Elizabeth City

1865 W. City Drive, Elizabeth City Fecha de cierre: 24 de junio

Dakota del Norte

Dirección: 1414 20th Ave. SW, Minot

1414 20th Ave. SW, Minot Fecha de cierre: 21 de junio

Nevada

Dirección: 701 Bridger Ave., Las Vegas

701 Bridger Ave., Las Vegas Fecha de cierre: 1 de junio

Nueva York

Dirección: 75 S. Broadway, White Plains Fecha de cierre: 31 de mayo

75 S. Broadway, White Plains Dirección: 332 Main St., Poughkeepsie Fecha de cierre: 31 de julio

332 Main St., Poughkeepsie

Ohio

Dirección: 30 N. Diamond St., Mansfield

30 N. Diamond St., Mansfield Fecha de cierre: 17 de mayo

Oklahoma

Dirección: 1610 SW Lee Blvd., Lawton

1610 SW Lee Blvd., Lawton Fecha de cierre: 25 de abril

Texas

Dirección: 1122 N. University Drive, Nacogdoches Fecha de cierre: 7 de mayo

1122 N. University Drive, Nacogdoches Dirección: 8208 NE Zac Lentz Parkway Fecha de cierre: 25 de mayo

8208 NE Zac Lentz Parkway

Virginia Occidental

Dirección: 1103 George Kostas Drive, Logan

1103 George Kostas Drive, Logan Fecha de cierre: 30 de abril

Wyoming

Dirección: 79 Winston Drive, Rock Springs

79 Winston Drive, Rock Springs Fecha de cierre: 20 de junio

Estos cierres forman parte de una serie de recortes recomendados por DOGE, junto con la reducción del 12 por ciento de la fuerza laboral en la SSA.

El martes, el comisionado interino de la SSA, Lee Dudek, anunció que la agencia reducirá sus servicios telefónicos como parte de un esfuerzo para combatir el fraude.

Impacto en las comunidades más vulnerables

Un destacado crítico de esta política es el Representante de Connecticut, John Larson, quien forma parte de los subcomités del Seguro Social y Trabajo y Bienestar de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. En su declaración, Larson enfatizó: «Permítanme ser claro: despedir a la mitad de la fuerza laboral de la Administración del Seguro Social y cerrar oficinas de campo significará retrasos, interrupciones y negación de beneficios». Este movimiento podría crear dificultades innecesarias para aquellos que más necesitan asistencia.

Posición de los empleados gubernamentales

Por otro lado, Everett Kelley, Presidente Nacional de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), que representa a más de 40,000 empleados de la SSA, también expresó su desacuerdo en una declaración en febrero. Kelley argumentó: «Si Trump y sus aliados realmente buscaran eficiencia y efectividad, estarían invirtiendo en la fuerza laboral de la SSA, no desmantelándola».