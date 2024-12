A menos de un mes para que comience un nuevo año, muchos jubilados se preguntan, ¿Habrá algún cambio en sus pagos del Seguro Social? Y la respuesta es que sí. La principal novedad gira en torno al aumento de la cuantía de los cheques gracias al Ajuste por Costo de Vida conocido como COLA (por sus siglas en inglés). Esta es la fórmula establecida por el Gobierno de Estados Unidos para compensar el encarecimiento de los gastos básicos para vivir y que los beneficiarios no pierdan nivel adquisitivo.

Cabe recordar, que el Ajuste por Costo de Vida o COLA, es una medida para afrontar la inflación gracias a la cual, los cheques aumentan sus cuantías y así los beneficiarios no notan las subidas de precios. No hay que olvidar, que los jubilados son los trabajadores que han alcanzado la edad y los años cotizados para poder dejar su actividad profesional y por tanto, no tienen un salario mensual, su sustento es el pago establecido por la Administración del Seguro Social (SSA).

Cambios del Seguro Social para 2025: COLA

El Ajuste por Coste de Vida o COLA (por sus siglas en inglés), es la fórmula que tienen desde el Gobierno de Estados Unidos para garantizar que el nivel económico de los beneficiarios del Seguro Social no disminuya debido al impacto de la inflación. Este se calcula en base a los datos del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W) que se marcan en el tercer trimestre del año anterior.

¿Es bueno por tanto que aumente el COLA? Esto tiene una doble lectura. Por una parte, que aumente el porcentaje del COLA cada año significa que los precios de los gastos más básicos para vivir han aumentado. Sin embargo, es un acierto que exista este mecanismo de compensación para que los ciudadanos que cuentan con un pago del Seguro Social, no vean como su nivel de vida decae. Cabe señalar, que para 2025 el incremento del COLA será del 2.5 por ciento.

Para entenderlo, la empresa de asesoramiento financiero y de inversiones, ‘The Motley Fool’ lo explica del siguiente modo: «un COLA superior al promedio refleja una inflación también superior al promedio, lo cual ha sido muy dañino para el valor de la Seguridad Social«. Por tanto, que este año el COLA sea menor a otros años, significa que la inflación también lo ha sido, y esto es una buena noticia para la economía de Estados Unidos.

Cómo afecta esto al cheque de los jubilados

Es importante que los jubilados conozcan cuáles son los factores que determinan la cuantía del pago del Seguro Social que se les asigna y cómo este puede cambiar cada año. En este sentido, debes saber cuanta: