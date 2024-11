En Estados Unidos es posible acceder a la jubilación a partir de los 62 años. Sin embargo, no es la única opción, ya que los trabajadores tienen la posibilidad de retirarse en determinados años, dependiendo de lo que mejor les convenga. Lo habitual, es que lo hagan cuando reúnan las características suficientes como para que el el pago del Seguro Social que les pertenece, sea lo suficiente como para no perder nivel adquisitivo.

Cabe recordar, que el Seguro Social es la entidad estadounidense que se encarga de la gestión de los pagos a los jubilados, personas incapaces o supervivientes, en definitiva, a quienes hayan cotizado y por tanto contribuido durante su vida en activo como trabajador. Es por ello, que es fundamental contar con ello en cualquiera de las citadas situaciones. Pues se trata de momentos vitales en los que los beneficiarios ya no trabajan y por tanto, no cuentan con un salario.

Jubilación en Estados Unidos

Como hemos comenzado diciendo, en Estados Unidos una persona puede acceder a la jubilación a partir de los 62 años. No obstante, debe saber que si decide hacerlo en esos primeros años, la compensación económica tendrá una serie de reducciones que repercutirán directamente, en el monto final a percibir. Entonces, ¿Cuándo es posible acceder al cheque completo? Si se accede a la jubilación llegado a la edad completa para ello.

En Estados Unidos, la edad de jubilación completa está comprendida entre los 66 y los 67 años. Que una persona sepa cuál es la edad exacta a la que le corresponde acceder a la jubilación para que le corresponda el 100 por cien de los beneficios del Seguro Social, depende de su año de nacimiento. Concretamente, está establecido de la siguiente manera:

Para los nacidos entre 1943 y 1954: la edad plena de jubilación es 66 años.

Para los nacidos en 1955: la edad plena de jubilación es 66 años y 2 meses.

Para los nacidos en 1956: la edad plena de jubilación es 66 años y 4 meses.

Para los nacidos en 1957: la edad plena de jubilación es 66 años y 6 meses.

Para los nacidos en 1958: la edad plena de jubilación es 66 años y 8 meses.

Para los nacidos en 1959: la edad plena de jubilación es 66 años y 10 meses.

Para los nacidos en 1960 o después: la edad plena de jubilación es 67 años.

Requisitos para ampliar el Seguro Social trabajando

La Administración del Seguro Social (SSA) cuanta con más opciones para acceder a la jubilación, como por ejemplo, la de retrasar este momento hasta los 70 años. Esta posibilidad está disponible y suele tener gran acogida entre las personas que no cumplen con los requisitos para acceder al 100 por cien de los beneficios del Seguro Social. De este modo, siguen trabajando hasta que consiguen dicho objetivo.

La decisión de seguir o no trabajando tras haber cumplido la edad completa de jubilación, es muy personal. Es decir, no debes cumplir unos requisitos específicos que te permitan seguir hasta los 70 años. Sin embargo, sí tienes que tener en cuenta las consecuencias de esta decisión, que en muchos casos, repercuten en los pagos del Seguro Social. No obstante, ante cualquier duda lo mejor es consultar directamente con la Administración del Seguro Social (SSA).

En este sentido, desde el Seguro Social indican que cada año cada año revisan los registros de todos los beneficiarios del Seguro Social que tienen salarios reportados para el año anterior. «Si su último año de ganancias es uno de sus años más altos, recalculamos su beneficio y le pagamos cualquier aumento que se le deba. El aumento es retroactivo a enero del año después de haber ganado el dinero», afirman en su web.