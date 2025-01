El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) ha anunciado que algunos contribuyentes estarán exentos de pagar impuestos en 2025. Una buena noticia para los afortunados, ya que podrán destinar esa cuantía a otras necesidades de su día a día. Pero, ¿Quiénes serán los afortunados? Pues sin duda, cualquier ciudadano de Estados Unidos desea estar entre los elegidos. Sin embargo, no se trata de ninguna elección, sino de cumplir una serie de requisitos.

Todo empieza con el proceso de presentar declaraciones fiscales ahora correspondientes al 2024, que el IRS va a comenzar a aceptar. En este sentido, El IRS marca que los contribuyentes cuyo umbral económico no supere unos límites, puedan deducirse impuestos en esta declaración, o en los casos más extremos, que dar exentos de la obligación de pagar impuestos. No obstante, el IRS marca el patrón de contribuyente que puede acogerse a esto en base no solo a factores económicos, sino a otros como el estado civil.

El IRS exime de pagar impuestos a estas personas en 2025

Termina 2024 y es el momento de que el IRS (Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos) comience a recibir las declaraciones fiscales de los ciudadanos de Estados Unidos. Sin embargo, esta entidad ha señalado a las personas que no van a pagar impuestos en el año 2025 que comienza en menos de un mes. Esta decisión va seguida de unos requisitos que estas personas deben cumplir a nivel económico, pero también de estatus como el civil. En base a esto, las personas que cumplan con lo siguiente, no pagarán impuestos en 2025:

Parejas casadas que presentan declaración conjunta hasta por USD $29,200.

Solteros y personas casadas que presentan por separado hasta por USD $14,600.

Cabezas de familia que presenten declaraciones hasta por USD $21,900.

No obstante, para los contribuyentes que sí o sí deban presentar la declaración fiscal, existen unos tramos impositivos marcados por el IRS basadas en el ingreso tributable que de cara a 2025, el IRS ha modificado con el objetivo de que los ciudadanos puedan ingresar más dinero sin que esto suponga tener que pagar más impuestos. Es decir, que ningún ciudadano deberá temer una subida de salario porque esto no le supondrá un cambio en el tramo impositivo. Los datos marcados, son:

37% para ingresos superiores a $609,350 dólares (o $731,200 para parejas casadas).

35% para ingresos superiores a $243,725 dólares (o $487,450 para parejas casadas).

32% para ingresos superiores a $191,950 dólares (o $383,900 para parejas casadas).

24% para ingresos superiores a $100,525 dólares (o $201,050 para parejas casadas).

22% para ingresos superiores a $47,150 dólares (o $94,300 para parejas casadas).

12% para ingresos superiores a $11,600 dólares (o $23,200 para parejas casadas).

Otros casos en los que no se pagan impuestos al IRS

Hay otros casos en los que el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) permite que no se paguen impuestos. Aunque fundamentalmente esta medida está dirigida a las personas o familias cuyos ingresos económicos se encuentran por debajo de los límites marcados, hay otras circunstancias que están exentas del pago de impuestos. Estas son: