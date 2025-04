Hay una propuesta sobre la mesa. No es nueva, pero últimamente ha empezado a hacer más ruido. La idea es sencilla de entender, aunque detrás haya un buen lío político: usar el dinero que el gobierno logra ahorrar para repartirlo directamente entre los contribuyentes. Así de fácil, o así de complicado, según se mire. Lo llaman cheque de estímulo DOGE, y tiene como cara visible a Elon Musk, que desde hace meses lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Quien hizo la propuesta fue James Fishback, un inversor que dirige la firma Azoria. Lo planteó con cifras muy concretas: si DOGE consigue ahorrar lo suficiente, podrían repartirse hasta $5,000 por persona. Y Musk, que últimamente aparece más en política que en tecnología, no tardó en reaccionar. Dijo que lo consultaría con Trump. Y eso hizo.

Qué es el cheque de estímulo DOGE y qué tiene Elon Musk que ver

La prensa, como era de esperar, no dejó escapar el tema. En una charla pública en Wisconsin, Musk fue directo. Dijo que, aunque la propuesta está ahí, él no tiene la llave. Que la decisión la tiene el Congreso. Y, por supuesto, también Donald Trump. Eso sí, dejó caer que, incluso si no se llegan a repartir cheques, cualquier recorte de gastos ya es una mejora para la economía. No es poco decir, viniendo de él.

DOGE no es un nombre elegido al azar. Suena moderno, casi como un guiño, pero se refiere a una cosa seria. El departamento que dirige Musk se encarga de mirar con lupa en qué se gasta el dinero público. Su objetivo es claro: eliminar lo que sobra, lo que no sirve, lo que cuesta más de lo que aporta. Y según Musk, ya se han conseguido avances. Pero, como él mismo admite, el camino es largo.

Las palabras de Elon Musk sobre el cheque DOGE

Durante el mismo encuentro en Wisconsin, insistió en que hay todavía mucho por hacer. Habló de despilfarros, de cómo el gasto público descontrolado afecta a todos, aunque no siempre lo veamos. Dijo que reducir gastos innecesarios es como arreglar una tubería que gotea: no lo notas el primer día, pero a largo plazo lo agradeces.

Claro, hablar de cheques de $5,000 genera ilusión. ¿A quién no le interesa algo así? Pero hay un montón de cosas por resolver antes de que se convierta en realidad. Lo primero: que el Congreso diga sí. Y eso, con los tiempos que maneja la política, no es precisamente rápido. Además, no todo el mundo está de acuerdo en qué hacer con el dinero ahorrado. Hay quien prefiere reducir la deuda pública antes que repartir el dinero directamente.

Cuándo se lanzará el cheque de estímulo DOGE y de qué depende

Y luego está lo práctico. Porque una cosa es anunciar cheques, y otra es enviarlos. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Con qué criterios? Parece que la idea original era hacerlo según el nivel de ingresos de cada uno. Es decir, cuanto más pagas en impuestos, más te tocaría recibir. Pero eso también levanta polémica. Porque no todos lo ven justo. Y los debates, en este tema, no han hecho más que empezar.

En resumen: el cheque de estímulo DOGE no es humo, pero tampoco es una promesa firme. Está ahí, como posibilidad. Como una propuesta seria que aún necesita pasar muchos filtros. Musk lo tiene claro: puede empujar ideas, puede buscar eficiencia, pero no tiene poder para firmar los cheques. Eso le toca al Congreso. Y, en última instancia, al presidente.

Mientras tanto, el trabajo en DOGE sigue. Musk insiste en que cada dólar que se ahorre es un paso en la dirección correcta. Y que si el gobierno gasta menos en tonterías, el país va mejor. Así, con esa mezcla suya de empresario directo y político improvisado, ha dejado el tema sobre la mesa. Y ahora toca esperar. Ver si la política se mueve. O si, como tantas veces, se queda en palabras.