Si estás buscando empleo, ahora tienes la oportunidad para trabajar para Elon Musk. Y no, no es una vacante para ninguna de sus empresas. Están buscando personal para el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos.

La comisión creada por el presidente electo, Donald Trump, para desmantelar «la burocracia gubernamental, eliminar las regulaciones excesivas, recortar los gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales», como él mismo ha declarado, y que estará dirigida por Elon Musk y Vivek Ramaswamy.

Pero, ¿Qué están buscando? El anuncio, lanzado a través de la cuenta oficial de DOGE en X, es claro: Buscan trabajadores con un alto coeficiente intelectual que estén dispuestos a trabajar 80 horas a la semana. La premisa es clara, quieren personas que les ayuden a llevar a cabo el objetivo encomendado por Trump.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…

— Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024