El Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), son programas del Gobierno de Estados Unidos que ofrecen ayudas a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. En este sentido, el Seguro Social considera una discapacidad a una enfermedad física o psíquica que tenga la gravedad suficiente como para impedir al trabajador cumplir con cualquier actividad profesional durante al menos un año. Por tanto se trata de una ayuda económica, para suplir la falta de ingresos.

Esa es la similitud entre ambos programas: Cubren económicamente a personas que sufren alguna discapacidad y por ello, no pueden trabajar. Esta incapacidad para trabajar, les impide a su vez, acceder a un salario con el que mantenerse. Por ello son fundamentales estos programas. Sin embargo, existen también grandes diferencias entre ambas, fundamentalmente, en cuanto a los requisitos requeridos para acceder a cada una de ellas:

El SSDI ayuda económicamente a las personas con alguna discapacidad, independientemente de su situación financiera. En este caso, los requisitos se basan en los años trabajados, los impuestos pagados al Seguro Social y las cuantías de ingresos del trabajador durante su vida en activo.

El SSI sí se basa en las necesidades de la persona. En este sentido, los beneficiarios son personas con alguna discapacidad, ciegos o que tengan al menos 65 años, que tengan bajos ingresos o escasos recursos financieros.

¿Es posible recibir el SSDI y el SSI a la vez?

La respuesta es que sí. Existe la posibilidad de recibir a la vez el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Eso sí, para ello debes cumplir los requisitos establecidos para recibir las dos ayudas a la vez. Es lo que el Seguro Social define como ‘concurrente’. Eso sí, no tiene por qué ser los beneficios completos, es decir, si cobras el SSDI, es posible que los beneficios que recibas se la SSI sean inferiores a los habituales.

Por tanto, a pesar de que sí puedes recibir el SSDI y el SSI, el Gobierno de Estados Unidos pone una serie de requisitos a cumplir para que pueda accederse a ambos programas. Como ya hemos comentado, el SSDI ayuda a personas con alguna discapacidad independientemente de su situación económica. En este caso los requisitos van en función de los años trabajados, los impuestos pagados durante ese tiempo al Seguro Social y los ingresos medios en los años en activo.

El SSI por su parte, sí tiene en cuenta las necesidades de la persona. Por eso, ayuda a personas con alguna discapacidad, ceguera o mayores de 65 años, que tengan bajos ingresos o no tengan recursos. Por tanto, no tiene nada que ver con su historial laboral, es decir, aunque nunca haya una persona trabajado o pagado impuestos al Seguro Social, puede acceder a la SSI. Sin embargo, no puedes acceder a este programa si tus ingresos superan el límite establecido.

Cómo recibir ambas ayudas

El Seguro Social define como «concurrente», a la persona que tiene derecho a acceder tanto al Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), como a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Como ya hemos visto, para acceder a ambas ayudas basta con cumplir los requisitos establecidos para ello, que son las premisas de cada programa. Pero, ¿Cómo pueden cumplirse ambas premisas?

Es posible que una persona que sufre una discapacidad, pueda cobrar el SSDI porque ha trabajado durante unos años, y por tanto, ha cotizado y pagado impuestos. Sin embargo, es posible que a la vez acceda a la SSI, porque la cuantía de ingresos que le queda calculando todos los requisitos anteriores, no supere un límite y por tanto, se consideren ingresos bajos. De este modo, se complementará la ayuda con el SSI, aunque la cuantía de esta sea menor de lo habitual.