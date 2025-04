Hay meses que pasan sin novedad y otros que llegan con ajustes que hay que tener en cuenta. Mayo de 2025 entra de lleno en esta segunda categoría. Y es que quienes dependen del Seguro Social, especialmente del ingreso suplementario SSI, se van a encontrar con algunos cambios. No es nada que no se haya visto antes, pero sí conviene prestarle atención.

Porque cuando se trata de jubilación, y más aún si los ingresos no dan para muchos lujos, cualquier modificación, aunque parezca pequeña, puede cambiar mucho las cosas.

Los cambios confirmados del SSI para mayo: y son importantes

Uno de los principales cambios tiene que ver con el calendario. Normalmente, los pagos del SSI se reciben el primer día de cada mes. Es lo habitual. Pero este año se da una de esas situaciones en las que el calendario obliga a modificar esa rutina.

El día uno de junio cae en domingo. ¿Y eso qué implica? Pues que el pago de ese mes se adelanta al viernes anterior, es decir, al 30 de mayo. En la práctica, esto se traduce en dos ingresos durante mayo. Uno al principio del mes, como siempre, y otro al final, que realmente corresponde a junio.

Puede parecer una buena noticia, al menos de primeras. Pero hay trampa. En junio no se cobrará nada, ya que ese pago se habrá hecho por adelantado. Quien no esté al tanto o no lo tenga en cuenta en su planificación puede llevarse una sorpresa desagradable.

Cómo se reparte el dinero del SSI y por qué hay pagos dobles algunos meses

Porque el dinero llega, sí, pero también se va, y si no se reparte bien entre los días del mes siguiente, la cuesta puede ser empinada. Sobre todo si hay facturas programadas, pagos automáticos o simplemente una economía ajustada que no admite desajustes.

Y como si no fuera suficiente con esto, mayo llega con otra novedad bajo el brazo. En paralelo a los cambios en la fecha de cobro, se han empezado a aplicar nuevas medidas para verificar la identidad de quienes reciben estos pagos. No es que se desconfíe de la gente porque sí, pero en los últimos años se han dado algunos casos de errores o fraudes que han obligado a la administración a ser más cuidadosa.

Ahora se están endureciendo los controles. Desde mediados de abril, hay usuarios que han empezado a recibir solicitudes de documentación extra, o llamadas para confirmar datos.

Cómo se comunican las modificación del SSI

Esto no significa que a todo el mundo le vaya a tocar. Pero si llega una carta o un aviso, no conviene dejarlo pasar. Lo ideal es actuar con rapidez. No es cuestión de alarmarse, pero sí de tomárselo en serio. A veces, por no contestar a tiempo, se paraliza un pago o se complica un trámite que podría haberse resuelto sin más. Así que, si hay algo pendiente, lo mejor es gestionarlo sin dejarlo para otro día.

Lo que este mes deja claro, más que nunca, es que no vale confiarse. Estar bien informado puede marcar la diferencia entre cobrar sin problemas o quedarse colgado durante semanas. Y nadie quiere verse en esa situación. A veces un simple cambio de día, o un procedimiento nuevo que parece insignificante, acaba generando más lío del que uno espera. Sobre todo si no se ha enterado a tiempo.

Y ojo, porque mayo no será el único mes con este tipo de ajustes. Se espera que algo parecido ocurra en otros momentos del año. Agosto y septiembre ya están en el punto de mira. Por eso, tener claro cuándo se cobra, revisar el calendario con frecuencia y estar pendiente de cualquier comunicación oficial puede evitar más de un dolor de cabeza.