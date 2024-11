En tan solo dos días habrá un nuevo pago del Seguro Social. Será el miércoles 20 de noviembre cuando en Estados Unidos, los beneficiarios de este programa reciban un nuevo cheque. Cabe recordar, que son tres los grupos a los que el Seguro Social les ingresa estos pagos: jubilados, personas con alguna incapacidad y supervivientes. Sin embargo, no todos reciben su dinero el mismo día. De hecho, en este caso los nacidos entre los días 21 y 31 del mes, no recibirán ninguna paga este miércoles.

En el caso de las personas que sufren algún tipo de incapacidad, no hay que olvidar que el Seguro Social distingue dos cupos diferenciados en base a los requisitos que cumple cada persona. En este sentido, el Gobierno de Estados Unidos contempla:

El Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) , que está destinado a las personas que tienen alguna incapacidad y han trabajado suficientes años para calificar y pagó impuestos del Seguro Social durante los años que trabajó.

, que está destinado a las personas que tienen alguna incapacidad y han trabajado suficientes años para calificar y pagó impuestos del Seguro Social durante los años que trabajó. El Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que no requiere que cuente con historial laboral. Este brinda dinero para cubrir necesidades básicas como comida, ropa y vivienda si tiene 65 años o más o tiene una incapacidad.

¿Quiénes pueden recibir pago por incapacidad?

Como hemos visto, hay dos cupos de personas que pueden recibir un pago del Seguro Social por incapacidad, diferenciados en Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). No obstante, cada uno de ellos cuenta con unos requisitos establecidos para poder solicitarlo. En el primero de los casos, el del SSDI, los requisitos establecidos son:

Tener una incapacidad que afecte en la capacidad de trabajar.

Si trabaja, si no recibe la cuantía de ingresos marca por lo que se conoce como ‘Trabajo Sustancial y Lucrativo (SGA).

Si ha trabajado durante al menos 5 de los últimos 10 años.

En el caso de las personas que apliquen para el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), los requisitos marcados para percibir el pago del Seguro Social, son:

Cuentan con pocos o ningunos ingresos. Concretamente, personas que no ganan más de $1,971 por trabajo mensualmente. El límite de ingresos aumenta para las parejas y cuando los padres solicitan para los hijos.

No tienen recursos. Los recursos comunes son vehículos y dinero en cuentas bancarias. No pueden superar los $2,000 individualmente y $3,000 en pareja.

Tienen una incapacidad, ceguedad o tienen 65 años o más.

Aunque el miércoles día 20 de noviembre es día de pago a este cupo de beneficiarios del Seguro Social, no todos recibirán su dinero. ¿El motivo? Que existe una organización programada de forma paulatina por parte del Gobierno de Estados Unidos para ingresar los cheques, y no, no es dependiendo de si recibe el SSDI o el SSI.

Beneficiarios por incapacidad del Seguro Social que reciben pago este miércoles

Cada beneficiario recibe su pago en un día del mes diferente debido al plan de organización establecido por la Administración del Seguro Social (SSA). Por tanto, en ningún caso se trata de que el Gobierno beneficie a unas personas frente a otras. Es un proceso escalonado para distribuir los pagos y que todo el mundo sepa el día que le toca recibir el cheque.

De hecho, que una persona reciba su dinero en uno u otro de los días establecidos, depende un poco del azar. Es decir, de forma básica, los días de pago del Seguro Social están establecidos el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. El día que te toque, decimos que es cuestión de azar, no porque se sortee cada mes, ni nada parecido, sino que depende del día de nacimiento de cada persona. De este modo, el reparto queda establecido de la siguiente manera:

Segundo miércoles del mes: Si tu cumpleaños cae entre el día 1 y 10.

Tercer miércoles del mes: Si tu cumpleaños cae entre el 11 y el 20.

Cuarto miércoles del mes: Si tu cumpleaños cae entre el 21 y el 31.

En base a lo anterior, las personas que hayan nacido entre los días 21 y 31, independientemente del mes o año, no recibirán su dinero este miércoles. Por el contrario, sí lo harán las personas cuyo cumpleaños esté establecido entre el día 11 y el 20.