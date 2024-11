Desde el tiempo de pandemia (COVID-19), millones de personas ya no usan tanto el dinero en efectivo como antes, sin embargo, no significa que esté obsoleto. En muchas ocasiones, las monedas y billetes pueden ser útiles para lugares como mercados, ferias estatales u otros lugares donde no acepten pagos con tarjetas. Y si tienes efectivo a mano, o si recibes billetes más pequeños después de romper uno de los tuyos, te recomiendo que lo pienses dos veces, ya que estos pueden valer una fortuna en los próximos años.

En el mundo de la numismática, muchas monedas y billetes se vuelven más valiosos de lo que indica su denominación. Esto es especialmente en el caso de valores altos, errores de impresión, números de serie grandes o discrepancias en el tamaño. ¿Cuáles son aquellos que pueden tener una buena calificación de Professional Coin Grading Services (PCGS) en los próximos cinco años?

¿Cuáles son los 6 billetes que en los próximos años valdrán una fortuna?

Hacemos un recuento de seis billetes que en los próximos años pueden ser una fortuna para ti. Entonces, si eres de los que colecciona estas denominaciones, te recomiendo que lo tengas guardado para una próxima subasta.

Serie 500 de 1918 con sello azul

Este billete de $500 tiene en el anverso a John Marshall, el cuarto presidente de la Corte Suprema de Justicia. En el reverso aparece Hernando De Soto, un conquistador español que descubrió el Mississippi en la década de 1540. Si bien se desconoce su valor exacto, los billetes de $500 pueden alcanzar fácilmente los $1500 o más en sitios como eBay.

Valor estimado: $1,500 a $5,000

Grado PCGS: 30 (muy fino)

Serie $500 1928 y 1934 Sello Verde

Los billetes con sello verde, también conocidos como billetes de la Reserva Federal, también son valiosos para la persona adecuada y podrían seguir aumentando su valor con el tiempo.

Valor estimado: $1,500 a $5,000

Calificación PCGS: 63 (opción sin circular)

Serie 5000 de 1918 con sello azul

Los billetes de esta denominación no han circulado en mucho tiempo, pero fueron una moneda muy real. Este billete en particular, que data de 1918, presenta a James Madison, uno de los Padres Fundadores y el cuarto presidente de los Estados Unidos. En el reverso, George Washington renuncia a su cargo.

Valor estimado: $125.000

Calificación PCGS: Sin calificación

Serie $10,000 1928, 1934, 1934A y 1934B Sello Verde

Estos billetes de 10.000 dólares tienen en el anverso al Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Salmon P. Chase. Su valor se estima entre 50.000 y 200.000 dólares, y los que están en buen estado se venden por al menos 125.000 dólares.

Valor estimado: $50,000 a $200,000

Calificación PCGS: Sin calificación

Certificado de oro de 10 dólares de 1907

Si bien no son tan raros como los billetes de más de 500 dólares, los billetes más pequeños, como este de 10 dólares, pueden ser valiosos hoy y posiblemente en el futuro. Actualmente en subasta con una oferta actual de 675 dólares.

Valor estimado: $1,250 o más

Grado PCGS: 50 (casi sin circular)

Certificado de plata con triple firma de $10

Este raro billete, que ostenta la contrafirma de JC Hopper, se vendió por unos 40.000 dólares en 2013. En 1992, se vendió por 16.000 dólares, aproximadamente el equivalente a 36.000 dólares actuales.

Valor estimado: $40,000 o más

Calificación: 30 (muy fino)

Estos billetes permiten a los coleccionistas y numismáticos invertir en un bien valioso y poseer una parte de la historia estadounidense, lo que las convierte en mucho más que simples objetos históricos. Estas gemas pueden ser extremadamente valiosas, así que esté atento a ellas mientras se venden o subastan.