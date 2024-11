Quedan menos de dos meses para comenzar un nuevo año y eso significa, que los cambios planeados entran en vigor. En Estados Unidos, la Administración del Seguro Social (SSA) ya ha anunciado algunos de los cambios más importantes que va a llevar a cabo, y cuya relevancia es vital, para todos sus beneficiarios. Cabe recordar, que de esta entidad dependen en gran medida sectores de la población como jubilados, personas con alguna incapacidad y sobrevivientes, por lo que cualquier cambio es relevante para ellos.

Y es que según fuentes oficiales, el Seguro Social genera aproximadamente 1.5 mil millones de dólares al año, lo que significa que sustenta a millones de estadounidenses, a los que cualquier cambio, les va a repercutir. Todos deben estar atentos, pero especialmente los jubilados, pues los cambios que llegan en 2025 les afecta especialmente. Cabe recordar, que se trata de un sector dependiente porque ya no trabaja y vive precisamente de estos pagos que se han ganado tras años de esfuerzo laboral.

3 grandes cambios del Seguro Social para 2025

2025 está a menos de dos meses de llegar y con nuevo año, 3 grandes cambios de el Seguro Social que afectará a sus beneficiarios. Pero, ¿Cuáles son esos cambios? El primero de ellos, uno de los más importantes, es el aumento de los cheques mensuales gracias al Ajuste por Costo de Vida (COLA). Se prevé que la subida ronde el 2,5 por ciento, lo cual se reflejará en los pagos de los beneficiarios.

Aunque se trata de una buena noticia, debe comprenderse completa. Pues no se trata de un aumento de los pagos en sí. No se sube la cuantía para mejorar el nivel de vida de los beneficiarios. En realidad, se trata de una medida para lo contrario, para que quienes reciben este pago del Seguro Social, no vean mermada su economía a causa de la inflación. Este ajuste se lleva a cabo desde 1975 con objeto de que los beneficiarios no se vean afectados por el impacto de la inflación anual.

El segundo de los cambios del Seguro Social, es que va a ajustar los límites de ingresos antes de que la SSA aplique impuestos o recortes. Esto se hace con el fin de mejorar las condiciones de los ciudadanos que se jubilen antes de llegar a la edad plena de jubilación. Cabe recordar, que en Estados Unidos es posible retirarse desde los 62 años, pero que esta opción conlleva una serie de reducciones en los pagos del Seguro Social.

Cambio en la edad de jubilación

El tercero de los cambios y último, que de momento se espera desde la Administración del Seguro Social (SSA), será el que gira en torno a la edad plena de jubilación. La edad plena de jubilación es esa edad en la que un trabajador puede retirarse sin sufrir ningún tipo de penalización en sus beneficios, es decir, cobrando el 100 por cien de los mismos.

Cabe recordar, que en Estados Unidos es posible jubilarse desde los 62 años, eso sí, contando con la penalización económica. Sin embargo, para alcanzar el 100 por cien de la pensión, es decir, llegar a la edad plena de jubilación, el trabajador debe tener entre 66 y 67 años. La edad completa, depende del año de nacimiento de quien se quiera jubilar.

En este sentido, el Gobierno de Estados Unidos considera que debido a la mayor esperanza de vida y buena forma de los ciudadanos hasta edades más avanzadas, es posible que lleguen a cambiar la edad plena de jubilación y la retrasen unos años. Por tanto, en realidad es el único cambio, de los que se esperan en 2025, que va en detrimento de los ciudadanos.