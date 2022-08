Santiago Montoya siempre será recordado en Millonarios por no salir como se esperaba. Hoy en día es jugador del Deportivo Pereira y volvió a referirse a la afición del Embajador.

En las últimas horas fue entrevistado por Bolavip y allí le preguntaron por la hinchada más grande del país, según él. Su respuesta fue contundente y la argumentó en títulos recientes, algo que le ha costado al cuadro azul de la capital.

+ Once ideal de julio en Latinoamérica ¡Dos jugadores de Millonarios presentes!

“Estaba en Millonarios y una vez hice un comentario, que para mí la mejor hinchada del país era la de Millonarios. ¿Sabes por qué?, porque no ha sido como Nacional que ha ganado 15 títulos en los últimos años y ha ganado Libertadores”, explicó Montoya.

Y agregó que “la hinchada siempre está ahí, siempre acompaña y aman a su equipo. Para mí eso tuvo mucho significado aunque Nacional también tiene mucha hinchada es muy fácil seguir a un equipo que está siempre bien. Millonarios en los últimos 20 años ha ganado cuatro o cinco títulos y no 15 como Nacional”.

+ ¿Se queda? Pista sobre el futuro de Andrés Llinás en Millonarios

Finalizó hablando sobre su salida de Millonarios, algo que no se dio como se esperaba. “Con este penalti no quedamos eliminados, la tanda siguió, pero están queriendo buscar un responsable y si así lo quieren, soy el culpable. Boté el penalti y me reí por lo que pasó, pero asumo las consecuencias. Ese fue el detonante porque la gente estaba enojada conmigo”.