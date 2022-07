Uno de los jugadores referentes de Millonarios es Juan Pablo Vargas, central costarricense que estará en el Mundial de Catar 2022 con su país.

Vargas habló en las últimas horas sobre el juego más reciente ante Atlético Nacional y su ilusión por estar en la cita orbital con Costa Rica. Además hizo referencia a su futuro después del Mundial. ¿Se va de Millonarios?. + +

“Esta victoria fue muy importante para nosotros, cuando sumas varios partidos sin ganar hay mucha presión, es un comportamiento natural en los equipos grandes. Sin embargo, no sentimos que esa presión nos jugara en contra si no que nos motivaba a decir: creo que hemos sido superiores en los partidos, pero algo nos está faltando”, comenzó hablando del juego contra Nacional.

Luego agradeció por lo aprendido con Alberto Gamero: “La mayoría de características que he podido mejorar a lo largo de los años han sido gracias a él. Es muy minucioso para ver las cosas que uno hace bien y también las que hace mal. Además, te explica el por qué no debes cometer esos errores y te ayuda a entender para no volver a cometerlos cuando estás en el campo”.

Sobre un futuro después del Mundial dijo que “no pienso en qué va a pasar después. Si hay alguna oportunidad para mejorar para crecer, pies en su momento se verá, pero en este momento mi cabeza está con Millonarios 100 %. Hoy, mañana y el día que pueda pertenecer a Millonarios. Estar en el equipo más grande de Colombia me llena de orgullo”.