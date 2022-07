El primero de Émerson Rivaldo en la MLS… ¡Y ahora viene el Barcelona!

Tres días antes del amistoso ante FC Barcelona en Fort Lauderdale, Émerson Rivaldo Rodríguez marcó su primer gol con Inter Miami.

Fue en partido en condición de local ante Charlotte. Estaban perdiendo 0-2 y terminaron remontando con ese gol del colombiano surgido de la cantera de Millonarios. Él jugó los últimos 4 minutos. A los 90+3 marcó el tanto definitivo del triunfo ante un equipo que tuvo en la suplencia al colombiano Kerwin Calderón Vargas.

Llegó dese Millonarios para el 2022 a hacer parte de la escuadra en la que están, entre otros, Gonzalo Higuaín, Alejandro Pozuelo, Leonardo Campaña y cuyo DT es el inglés Phil Neville. Ha repartido sus participaciones entre el equipo principal y el de reserva. Con el primero llegó a 14 partidos (uno como titular). Tiene 323 minutos de acción en la temporada y ha logrado su primer gol. Con las reservas logró otros 3.

Después de ese debut goleador, ahora Émerson Rivaldo Rodríguez y compañía alistan el amistoso de pretemporada que deben jugar ante FC Barcelona. Será el 19 de julio a las 7:00 p.m.

Grandeeeee Emerson!

Couldn't have picked a better time for his first MLS goal😏👏 pic.twitter.com/ORc1xt1s9O

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2022