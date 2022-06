Gamero y los golpes a Daniel Ruiz: “Tiene el tobillo inflamado”

Pasó otro partido de Millonarios en el que los golpes a Daniel Ruiz se repitieron. ¡3 jugadores de Junior fueron amonestados por pegarle! ¿Qué dice Gamero?

Fue otra de las preguntas en la rueda de prensa posterior al 0-0 en el Campín ante Junior. El talentoso mediocampista bogotano fue titular y en el cierre del primer tiempo cayó 3 veces al piso por golpes de Fabián Sambueza, Walmer Pacheco y Didier Moreno. Ninguno de ellos salió expulsado por esas patadas.

La respuesta de Gamero sobre Daniel Ruiz

“A veces me dicen del equipo contrario o el cuarto árbitro que le diga que no se tire. ¿Pero es que si le pegan cómo no se va a tirar? Se lo he manifestado. Hoy en día si te das cuenta, tratamos de que no se tire. Tengo eso pendiente con él”, fue lo primero de Alberto Gamero sobre el tema con Daniel Ruiz.

Y agregó: “No quiero eso en mi equipo y eso creo que lo ha mejorado bastante. Hoy tiene el tobillo inflamado porque le pegaron. Le he dicho a él que está en una posición y tiene un talento por el que le van a pegar. Tiene que aprender a soportar golpes. Indudablemente que así no se marca, pero él debe soportar”.

Para terminar, Alberto Gamero dijo: “Me he dado cuenta que hoy se está tirando menos. Es más fuerte. Es el mismo caso de Perlaza, de Mackálister, de Márquez, de Sosa. No permito que se tiren. Cuando se tiren es por una patada dura. Entonces eso lo hemos mejorado. Siempre veo que mi equipo quiere ritmo de partido. Eso es lo que busco. El fútbol hoy requiere de eso; puede que Daniel Ruiz haya fingido en unas. No las he visto bien, pero me doy cuenta que le pegan. A los habilidosos le pegan. Eso lo debe entender y manejar”.

La rueda de prensa de Gamero tras el empate con Junior (Dimayor)