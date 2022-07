Gamero: “Los buenos juegan juntos” y “No hemos ganado nada”

Alberto Gamero habló de cómo planificó la victoria de Millonarios ante Envigado y de lo que viene para su equipo. ¿Se verá a Cataño con Silva y Ruíz?

A pesar de no haber logrado el objetivo de quedar campeón, si algo ha demostrado Alberto Gamero en Millonarios es variantes para armar un equipo que tácticamente sea ofensivo. Usualmente es un colectivo que va hacia delante, y quizá por eso muchos critican que la dirigencia no le lleve mejores refuerzos.

Luego de ganarle 1-0 a Envigado, el DT samario habló en rueda de prensa de varios elementos del conjunto Embajador y de cómo piensa confeccionarlo de cara a este semestre. También destacó a un chico joven como Andrés Gómez, que fue la figura.

Declaraciones de Gamero tras ganarle a Envigado

“Terminamos un partido apretado porque no convertimos, yo no diría que sufriendo. Envigado es el equipo que más ha salido a proponer, a jugar, pero creo que ocasiones claras-claras no tuvieron”

“Los jugadores buenos pueden jugar juntos siempre y cuando cumplan una función cuando perdamos el balón. Cataño terminó jugando por la izquierda, Ruiz por derecha”

“No soy muy amigo del perfil cambiado pero en partidos como hoy sirve para enganchar por dentro y buscar una pared. El 4-2-3-1 con los tres diez me gusta y posiblemente lo veremos en algún momento pero hoy tenemos un jugador muy importante como Gómez”

“Hay una camada de jugadores jóvenes pero con partidos. Jóvenes que están siendo arropados por jugadores como Silva, Montero, ahora que llegó Cataño. Es felicidad para uno que Montero felicite a Gómez. El trabajo de Gómez fue muy bueno y es el trabajo que día a día queremos. Hay que llevarlo al contexto de la humildad: no hemos ganado nada, no hemos clasificado. Esto es de trabajo”