¿Francisco Meza en Millonarios?

Tantos años identificado con Santa Fe, del cual salió hace unos meses, en un segundo ciclo para nada positivo para Francisco Meza.

Ahora, como agente libre, el zaguero central de 30 años aparece vinculado con versiones de medios deportivos, según las cuales llegaría al Atlético Bucaramanga o en una de esas, como bien lo afirma Mario Ladino, llega a Millonarios.

El cuadro azul busca un zaguero central en el mercado de fichajes, que a la fecha ha sido más bien pacato en Millonarios. Luis Carlos Ruiz e Israel Alba se cuentan dentro de las novedades en el elenco Embajador.

Hablé con Pacho Meza, me dice.”No me han llamado, sí me han dicho algunos de mi entorno sobre Millonarios, pero aún no me llaman. También me dicen que el Bucaramanga me quiere, pero aún tampoco he hablado con ellos a hoy.” En Bucaramanga me dicen que lo quieren. Para dejar claro! — Mario Andrés Ladino Pardo (@marioladino76) July 7, 2022

Faltarían más jugadores y en esas parece que están los directivos. Meza, formado en Santa Fe, integrante de un ciclo dorado en la historia del Expreso Rojo, podría ser uno de los fichajes que le hacen falta al cuadro Embajador.

Sobre el tema, el mismo Ladino habló con Meza: “No me han llamado, sí me han dicho algunos de mi entorno sobre Millonarios, pero aún no me llaman. También me dicen que el Bucaramanga me quiere, pero aún tampoco he hablado con ellos a hoy”. Dependería entonces de hacer el contacto, dialogar, conocer pretensiones.