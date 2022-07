Elvis Perlaza y lo que dijo sobre la salida de Andrés Felipe Román

El paso de Andrés Felipe Román de Millonarios a Atlético Nacional causó mucha controversia, en especial de los hinchas del Embajador que vieron como uno de sus canteranos salió por la puerta de atrás.

Uno de los que habló al respecto fue Elvis Perlaza, lateral del cuadro ‘Albiazul’ que se refirió al tema de Román en entrevista con Fultbolred.

“Era un jugador muy importante para nosotros, nos había dado muchas cosas gracias a sus capacidades. Ahora, es una decisión personal y en eso cada quien debe respetar. Si tomó esa decisión fue porque era lo adecuado para él. Solo queda aceptar y desearle lo mejor”, dijo al respecto.

Luego habló del momento de Millonarios. “Estamos bien, siempre hemos estado bien. No hemos tenido ese desespero. Hemos tenido siempre el control del juego, por lo que no nos preocupaba esa parte. Solamente que no se había sacado el resultado que se necesitaba de local”.

“Pienso que se han hecho cosas importantes. No se ha logrado el objetivo de ser campeón, pero hemos estado cerca. Sigo perseverando junto a todos mis compañeros”, concluyó.