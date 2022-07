Uno de los fichajes más relevantes de la Liga BetPlay II-2022 fue el de Daniel Cataño. ¿Por qué se fue de Deportes Tolima y por qué llegar a Millonarios?

Lo contó en entrevista en ESPN Colombia en la que habló de una realidad: “Mi salida de Deportes Tolima es una decisión que tomé más por la familia y no porque me quisiera ir en realidad”. Luego de la final que jugó ante Atlético Nacional en la que falló un penalti y salió expulsado, sintió que era el momento de hacerlo. Terminó llegando a Millonarios.

Lo que dijo Daniel Cataño de la salida del Tolima y la llegada a Millonarios

– “Del Tolima no me voy por la puerta de atrás porque hice parte de una época dorada del club que va a ser recordada por muchos años. Me fui con dos títulos e hizo parte de 4 o 5 finales más. Ayudé a que el equipo tenga el nombre que tiene hoy”.

– “Ahora me encuentro con un equipo consolidado que viene de un proceso largo. Sé que voy a caer bien por el estilo de juego. Millonarios es un equipo que sostiene más la pelota, es un equipo muy técnico y práctico. A medida que me vaya acoplando y aprendiendo la figura y la forma de jugar y entenderme con los compañeros, seguramente voy a ayudar a que este equipo pueda conseguir cosas importantes”.

Las respuestas de Daniel Cataño en ESPN

Daniel Cataño: "Siento que de Deportes Tolima no me fui por la parte de atrás". Participa con el #ESPNFShowColombia ¡Míralo en vivo por #ESPNenStarPlus! -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/Cg89vbxFdD — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 19, 2022