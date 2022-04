¿Qué pasó con la oferta de Newcastle por Luis Díaz de la que habló César Augusto Londoño?

Empezando 2022, una de las informaciones sobre el futuro de Luis Díaz la dio César Augusto Londoño. Habló de millonarias ofertas de Liverpool y Newcastle por él.

A través de su cuenta en Twitter informó: “Está cerca de cerrarse la negociación para comprar a Luis Díaz. Liverpool estaría en € 71.7 millones (£ 60 millones) superando una millonaria oferta del Newcastle que también lo quiere. El equipo de Klopp tiene la urgencia por la partida de Salah y Mane a la Copa Africana”, dijo en ese momento.

¿Cuánto pagó Liverpool por Luis Díaz?

Liverpool fue el que terminó imponiéndose en las posibilidades de las que habló Londoño respecto al futuro de Luis Díaz. Públicamente no se supo si hubo oferta de Newcastle o no. Lo que sí se supo es que las cifras terminaron no siendo esas. A final de cuentas los Reds le pagaron al Porto 65 millones de euros por esa transferencia. Lo que se supo recientemente es que fueron 45 millones fijos y 20 en variables por uno de los mejores fichajes del invierno europeo.

Newcastle United se quedó en la intención de contar con él. Su gran fichaje en ese momento pasó a ser el brasilero Bruno Guimaraes que llegó desde Olympique de Lyon. Él suma 13 partidos con el equipo y 4 anotaciones en la Premier League. Al igual que pasó con Luis Díaz en Liverpool, su adaptación fue rápida y los resultados empezaron a verse muy pronto.