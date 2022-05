¿Qué no le gustó a Klopp de la pregunta sobre Lucho?

Luis Díaz jugó 45 minutos. Fue elegido Player of the Match. En 45 minutos con él, Liverpool hizo 3 goles para ganarle a Villarreal. Klopp habló del tema. ¿Qué no le gustó?

Respondió así por la forma en que le plantearon la pregunta. Al tratarse solamente de números, entiende que se trata de algo fuera de contexto. ¿Las cosas para Liverpool en el partido mejoraron solamente por el ingreso de Luis Díaz (reemplazó a Diogo Jota para el ST)? De eso le hablaron y por eso su reacción. El entrenador entiende que no es de tal forma.

“Entró y tuvo un gran impacto, pero no me gusta esta pregunta porque da a entender que Diogo Jota fue el problema y eso no es cierto. Tuvimos 11 problemas en el primer tiempo. Necesitábamos piernas frescas”, fue lo que dijo el entrenador de los Reds.

La mejoría del equipo en la cancha luego de estar 2-0 abajo en el marcador se debe a diversos factores y no solamente a que con Diogo Jota no funcionaba el plan y con Luis Díaz sí. El colombiano tuvo mucho que ver. De hecho marcó uno de los goles. Para el DT fue parte de un nuevo plan que surgió a partir del resultado en el primer tiempo.

📺 Jurgen Klopp on bringing Luis Diaz on at HT:

"He made a massive impact but I don't like this question because the next story is 'Diogo Jota was the problem.' That is not true." 🔴 pic.twitter.com/MIcOOYIg6p

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 3, 2022