¡Premio para Luis Díaz en Liverpool!

Otra buena para Luis Díaz en Liverpool FC. El club compartió los resultados en sus canales oficiales destacando su triunfo.

Estaban abiertas las votaciones para elegir al mejor gol de marzo en todas las categorías del club. El que más votos tuvo fue el de Luis Díaz ante Brighton & Hove Albion. ¿Lo recuerdan? Tras una asistencia de Joel Matip, el guajiro puso todo su cuerpo pese al riesgo de chocar con el arquero. ¡Todo sea por el gol! Y lo hizo. Terminó golpeado y tendido en el piso pero logró el objetivo de la anotación. ¡Eso se lo premian ahora!

Puesto 5: Max Woltman con el equipo sub-23 ante Tottenham.

Puesto 4: Diogo Jota en la Premier League ante Arsenal FC.

Puesto 3: Takumi Minamino en la FA Cup ante Norwich City.

Puesto 2: Roberto Firmino en la Premier League ante Arsenal FC.

Puesto 1: Luis Díaz ante Brighton & Hove Albion en la Premier League.

Ese gol de Luis Díaz fue su segundo con la camiseta de los Reds. El primero se lo hizo a Norwich City, también en la Premier League. El partido en el que lo logró terminó 0-2 a favor de los dirigidos por Jürgen Klopp.

The results of our Goal of the Month for March are in 🥁

A brave header from @LuisFDiaz19 after a superb Matip assist wins it 👏⚽️ pic.twitter.com/UGuje9Uz6q

— Liverpool FC (@LFC) April 1, 2022