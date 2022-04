Luis Díaz y una curiosa posición frente al Benfica

En el partido de vuelta ante Benfica, Luis Díaz empezó jugando en una nueva posición dentro del sistema táctico del Liverpool. ¡Casi marca un gol así!

Luis Díaz salió como titular en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Benfica. Un partido que, gracias a la ventaja obtenida en la ida, Jurgen Klopp aprovechó para rotar la nómina y puso un once mayoritariamente alternativo.

Por ejemplo, Mohamed Salah arrancó desde el banco de suplentes, mismamente Sadio Mané. Por esto la delantera de los Reds ante los portugueses la conformaron Diojo Jota, Roberto Firmino y Díaz, con el colombiano en una posición poco usual.

Diaz goes close for Liverpool after a strong strike. Corner once again…

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 13, 2022