Luis Díaz, otra vez titular con Liverpool. ¡Visita al Arsenal!

Liverpool visita al Arsenal en la Premier League buscando alcanzar al Manchester City en el primer lugar del torneo con la presencia de Luis Díaz en el Emirates Stadium.

Jürgen Klopp dio a conocer la nómina que enfrentará al Arsenal en la fecha 27 de la Premier League y buscará ganar nuevamente en el campeonato, para consolidar su buen momento.

El Emirates Stadium será testigo de uno de los partidos más importantes de la jornada y el enfrentamiento entre dos entrenadores referentes de la mejor liga del mundo. Mikel Arteta piensa en dar el golpe y derrotar al poderoso equipo en el que juega Luis Díaz.

El colombiano vuelve a estar en la nomina inicial de los ‘Reds’ después de convertir su segundo gol con la camiseta del Liverpool. A causa de la baja de Sohamed Salah, el colombiano estará en la parte de adelante con la convicción de anotar nuevamente.

🟡 #ARSLIV 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴

Here’s how we line up to face @Arsenal tonight! 👊

— Liverpool FC (@LFC) March 16, 2022