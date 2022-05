Luis Díaz, el quinto colombiano finalista en Champions League

Luis Díaz se unió a ese selecto grupo con la clasificación de Liverpool. Hizo gol en la semifinal ante Villarreal. Ahora enfrentarán a Real Madrid o Manchester City.

Curiosamente, lo hará en una temporada que inició jugando el certamen con FC Porto. Así pasó la fase de grupos. Luego fue fichado por los Reds con los que ya suma 6 presencias. Estuvo en todos los duelos desde que llegó: octavos de final contra el Inter, cuartos frente al Benfica (gol y asistencia) y semifinal contra Villarreal (gol). Acumuló 320 minutos de acción. Fue titular en 3 ocasiones. Tiene un par de goles y una asistencia. Ahora espera la final.

Colombianos en finales de la Champions League

-Iván Ramiro Córdoba (FC Internazionale): 2009-10 vs. Bayern Múnich. Fue campeón y no jugó la final (suplente).

-James Rodríguez (2 veces con Real Madrid): 2015-16 vs. Atlético de Madrid (campeón y suplente en la final) y 2016-17 vs. Juventus (campeón, no convocado a la final).

-Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): 2016-17 vs. Real Madrid (subcampeón y entró a los 66 minutos).

-Dávinson Sánchez (Tottenham): 2018-19 vs. Liverpool (subcampeón y no jugó la final).

-Luis Díaz (Liverpool FC): 2021-22. Espera rival que saldrá entre Real Madrid y Manchester City.