Luis Díaz, Darwin Núñez y Mo Salah: ¡Arrancaron con esta goleada!

Tremendo tridente tiene Liverpool en su ataque. Ya sin Sadio Mané, está Darwin Núñez. El nuevo compañero de Luis Díaz y Mo Salah, ¡se presentó con 4 goles!

Sucedió en amistoso en Alemania ante RB Leipzig, uno de los habituales equipos participantes de la Champions League. No era un partido cualquiera. Así lo asumieron los dirigidos por Jürgen Klopp que terminaron apabullando. ¡Ganaron 5-0! Todo empezó con un gol de Salah y se sentenció con la gran actuación de Darwin Núñez.

En ese tiempo le cometieron una falta en el área. Penalti y al cobro fue Darwin Núñez. Fue el primero de los 4 que hizo. El uruguayo ingresó en el arranque del ST. Marcó a los 48, a los 51, a los 68 y a los 90. Segundo triunfo en la pretemporada para los Reds que ya habían perdido con Manchester United (4-0) y derrotado a Crystal Palace (2-0).

It's not been a bad night has it, @Darwinn99?

⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/Qplyz385k2

