¡Los directivos que no ficharon a Luis Díaz porque “no podía ayudarlos”!

Eso creían. Al menos fue la respuesta que le dieron a su DT cuando les habló de fichar a Luis Díaz, Julián Álvarez o Dusan Vlahovic.

Sucedió en Manchester United según reveló el DT Ralf Rangnick. En el club en el que sí contrataron a Cristiano Ronaldo para la temporada, no quisieron saber de más fichajes a mitad de la misma. Fue en ese entonces cuando el alemán sugirió la negociación por algún otro atacante. Dio los 3 nombres ya mencionados y ese pedido no tuvo acogida de ningún tipo.

“Le dije al board del club si no debíamos al menos tratar de analizar la posibilidad de fichar a un jugador a préstamo o como fichaje definitivo, pero contestaron que no”, fue lo primero que dijo Rangnick en declaraciones que fueron replicadas por Sky Sports y que toman relevancia por los nombres que dijo.

“Me respondieron que no había ningún jugador en el mercado que realmente pudiera ayudarnos”, comentó. “Había varios. Estaba Luis Díaz, que ahora está en Liverpool; Julián Álvarez, que estará en el Manchester City en el verano; Dusan Vlahovic que en ese momento todavía estaba en la Fiorentina… Esos tres son los que me vienen a la mente”, recordó Rangnick.

El DT que estaba a cargo de Manchester United buscaba otro atacante porque todavía estaba en Champions League, FA Cup y Premier League. Estaba quedándose sin alternativas en ataque ya que Anthony Martial se fue al Sevilla y Mason Greenwood estaba inhabilitado para jugar por una causa judicial. Él intentó que llegara alguien y eso no pasó. El club terminará la temporada sin títulos y él se irá del club.

"The answer was no, and that was it."

