La canción para el guajiro que se escucha en París

Mientras esperan por la final de la Champions, los hinchas de Liverpool empiezan el aliento para Luis Díaz con la canción que le crearon.

La conexión entre el guajiro y buena parte de los fanáticos de los Reds fue inmediata. Su juego, goles y asistencias lo llevaron a ser uno de los preferidos de la afición. Encajó rápido. Enseguida los hinchas empezaron a destacarlo y por eso la creación de la canción que hoy toma relevancia en la final de la Champions League. En las calles de París, dentro de lo mucho que cantan, apareció nuevamente el tema para el colombiano

Así le cantan a Luis Díaz los fanáticos de Liverpool en la final de la Champions

“Ooooh, Luis Díaz, Ooooh, Luis Díaz, we signed the lad from FC Porto. When he scores he dances with Diogo! He play’s with Sané, Salah and Firmino. Oh Luis Díaz send us f*ckin’ loco!”

Traducción:

“Ooooh, Luis Díaz, Ooooh, Luis Díaz. Fichamos al muchacho del FC Porto. ¡Cuando anota, baila con Diogo! Juega con Sané, Salah y Firmino ¡Ay, Luis Díaz, mándanos jodidamente locos!