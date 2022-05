Hora y TV de Liverpool vs. Sevilla con Luis Díaz en la Champions League

Luis Díaz y el Liverpool se juegan la posibilidad de clasificar a su segunda final del año y esta vez contra el Villarreal espera celebrar en la Champions League.

El equipo inglés llegó a España con la convicción de ratificar la ventaja en el marcador que consiguió en el partido de ida en Anfield ante su hinchada. Con un 2-0 a su favor, los ‘Reds’ son los grandes favoritos de la serie y se espera que puedan clasificar a la gran final de la Liga de Campeones.

Liverpool llegó a España y uno de los jugadores a los que recibieron de la mejor manera fue Luis Díaz, que podría ser titular. Con 4 goles, varias asistencias y su humildad, el colombiano se ganó el cariño de los hinchas y ahora celebran su llegada a cada parte del mundo.

+“Vamos a dar todo para conseguirlo”: Luis Díaz sobre las títulos que puede obtener con Liverpool

+ Los partidos que le quedan a Luis Díaz con el Liverpool en la actual temporada

El partido entre Villarreal y Liverpool se jugará en el Estadio de la Cerámica y tendrá transmisión de ESPN y la plataforma Star Plus.

El juego de vuelta por la semifinal de la Champions League que definirá el primer finalista se jugará a las 2:00 p.m., hora colombiana.

A dominant Anfield performance 💪

Recap on our #UCL semi-final first leg ahead of #VILLIV ⏪ pic.twitter.com/rP3k7N5TWW

— Liverpool FC (@LFC) May 3, 2022