¡El trino de John Terry por el control de taco de Luis Díaz!

¡Viral en Twitter! Luis Díaz dejó ese lujo en el clásico y así reaccionó John Terry, un referente del fútbol inglés, campeón de Champions y mundialista.

Luis Díaz solamente jugó los últimos 30 minutos del clásico y en ese tiempo se hizo sentir. Logró una asistencia a través de una chalaca y dejó un lujo al detener un balón con un taconazo. Esa última jugada ha sido bastante mencionada y a través de redes sociales, uno de los que compartió la imagen fue nada menos que John Terry. Él, a través de su cuenta en Twitter en la que tiene más de 380 mil seguidores, publicó el video y dejó un mensaje.

“Luis Díaz, qué jugador es este hombre ❤”, escribió el inglés que jugó profesionalmente hasta el final de la temporada 2017-18, en ese entonces con Aston Villa. Es un histórico de Chelsea FC. Allí desarrolló el resto de su carrera. Hizo parte de 5 títulos de la Premier League, 4 de FA Cup, 3 de League Cup y 3 de Community Shield. Además estuvo en la coronación de la Champions League en 2011-12 y la Europa League en la campaña siguiente.

Con la Selección de Inglaterra jugó los Mundiales de 2006 y 2010. Hoy en día es hombre de medios de comunicación. Suele mantenerse activo en redes sociales. Hoy lo demostró siguiendo el clásico en el que se impresionó con lo hecho por Luis Díaz.

@LuisFDiaz19 What a player this man is 👏🏻❤️⚽️ pic.twitter.com/L4D8BJQgpi

— John Terry (@JohnTerry26) April 24, 2022