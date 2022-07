El partido de Luis Díaz por la Community Shield contra Manchester City

Luis Díaz tuvo un partido típico de extremo. Recostado en el sector derecho del campo, allí gestó algunas acciones interesantes. Obvio, ya lo conocen. El pelotón defensivo del City le impidió hacer de las suyas.

Importante que Lucho se ofreció siempre en las mejores labores ofensivas del equipo. No todos los ataques fueron responsabilidad de Salah. Algunos tuvieron al ex del Junior de Barranquilla. Cuando no, Díaz cambiaba de orientación.

El primer tiempo fue más bondadoso para el Liverpool, que a través de Trent Alexander-Arnold marcó el primer gol. Justo, merecido. Era más que el City. Incluso mereció algo más.

Guardiola hizo varios ajustes en el actual campeón de la Premier League. Cambió el decorado de sus pupilos y uno de los jugadores que entró como revulsivo, el argentino Julián Álvarez, anotó el gol del 1 – 1.



A 10 minutos del final, de nuevo el VAR intervino, en esta oportunidad para verificar una mano causal de penalti en favor del Liverpool. Jugada clave. Salah ejecutó muy bien. El 3 – 1 final en esta contienda lo hizo el uruguayo Darwin Núñez, fichaje para esta temporada.

Luis Díaz se mantuvo en el terreno de juego hasta el minuto 89, instante en el que fue relevado por parte de Fabio Carvalho. Buen partido del colombiano, consolidado. Por la forma en que jugó y el nivel de confianza que le tienen en el cuerpo técnico apunta para ser titular en el arranque de temporada por la Premier League.