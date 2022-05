¿Cuántos partidos ha jugado Luis Díaz esta temporada?

El colombiano es uno de los jugadores con más partidos en lo que va de la temporada en Europa. ¡La final de la Champions será el último!

La temporada de ensueño que ha tenido Luis Fernando Díaz se mide en goles, asistencias y niveles altísimos, pero también hay que poner en contexto la cantidad de cotejos que tiene encima, pues eso hace más meritorio que siga jugando a una intensidad tremenda hasta el final.

Entre el Porto, el Liverpool y la Selección Colombia, Díaz ha jugado 73 partidos en la temporada 2021/22. Si juega en la final de la UEFA Champions League, que es lo más seguro, llegará a 74. Una cantidad escandalosa si se tiene en cuenta lo que ha producido en cada uno de ellos.

Luis Diaz’s omission from Colombia’s latest International squad is purely down to being rested. The Liverpool forward has clocked up 73 games this season in all competitions. [@PSierraR] pic.twitter.com/e33lOOY4zk

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) May 26, 2022