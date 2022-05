Confesión del DT de Manchester United: ¿¡Por qué no ficharon a Luis Díaz!?

Todo lo muy bueno de Luis Díaz que se ve hoy en día con Liverpool pudo no darse si es que en Manchester United le hacían caso a Ralf Rangnick.

El DT que tienen los Red Devils hasta final de temporada fue uno de los que pidió el fichaje del colombiano. Lo contó abiertamente este viernes en rueda de prensa, dando a entender que la directiva del equipo se negó a intentar ese movimiento. Todo lo contrario le pasó a Jürgen Klopp en Liverpool. Lo escucharon, fueron por él, lo ficharon y el resto es la historia positiva que ya se conoce con él brillando en la mayoría de partidos.

Ragnick reveló que le dijo a la directiva del United la necesidad de fichar a un delantero antes de la fecha límite de transferencia, pero la directiva le dijo que no era posible llegar a un acuerdo. Para ese momento la decisión del DT era reforzar un ataque en problemas porque Anthony Martial se fue cedido al Sevilla, Mason Greenwood estaba suspendido y hay desconfianza en la condición física de Édinson Cavani.

“Deberíamos haber intentado fichar a un jugador en las 48 horas que teníamos, ya que sabíamos que Mason no estaría disponible y Anthony ya se había ido cedido; también sabíamos que Edinson podría no estar disponible para ocho de cada 10 juegos, pero no lo hicimos. De los que les hablé fueron algunos: Luis Díaz, que ahora está en Liverpool; Julián Álvarez, que estará en el Manchester City en verano; y Dusan Vlahovic, que en ese momento seguía en la Fiorentina”.

¿Qué le respondieron? “La respuesta fue ‘no’ y eso fue todo. Hablé con la junta y les dije ‘¿no deberíamos al menos hablar y analizar y encontrar si al menos podemos conseguir un jugador, cedido o un contrato permanente? Al final, la respuesta fue ‘no’. Tal vez no querían hacer ningún negocio de invierno. Tal vez deberíamos al menos haberlo discutido internamente, porque podría ser necesario e importante. Habría sido un aviso corto de todos modos, pero aun así 48 horas son 48 horas. Al menos podría haber valido la pena intentarlo. Pero no lo hicimos y no se hizo”.

"The answer was no, and that was it."

Ralf Rangnick says he wanted to try and bring in a striker to Man Utd in January, but the board did not.#MUFC #bbcfootball

— BBC Sport Manchester (@BBCRMsport) May 6, 2022