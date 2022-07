El primer partido oficial de la temporada para Luis Díaz y el Liverpool es por un título. El trofeo de la Community Shield. Rival: Manchester City. ¡Va de titular!

Esta temporada de la liga inglesa y todo lo que viene por delante para el Liverpool representa un enorme reto para Luis Díaz. Confirmar los buenos resultados que tuvo en sus primeros meses, como parte de un equipó en el cual ya se le reconoce como un jugador importante en la ofensiva.

Esta es la oportunidad para que Díaz sume un título más desde su llegada al Liverpool. Ya festejó la Carabao Cup y la FA Cup. Ahora se trata de un trofeo contra el rival más fuerte que ha tenido en los últimos años.

El partido se encuentra programado para jugarse a partir de las 11:00 a.m. en el King Power Stadium de Leicester. La Community Shield ha sido una copa de escasa intervención en cuanto a jugadores colombianos se refiere.

David Ospina, por ejemplo, mientras estuvo en el Arsenal solo fue convocado en uno de los tres títulos alcanzados por el equipo londinense durante dicho lapso. Fue en el 2017, siendo suplente. Durante las ediciones del 2014 y 2015 no fue citado.

Our line-up for today’s #CommunityShield meeting with @ManCity 📋

— Liverpool FC (@LFC) July 30, 2022