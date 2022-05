Así terminó el primer semestre de Luis Díaz en Liverpool: ¡Cómo no festejarlo!

El día después de la derrota en la final de la Champions, hubo festejo masivo para todos en Liverpool FC. Luis Díaz y compañía terminaron una temporada histórica.

¡Jugaron la mayor cantidad posible de un equipo europeo durante una campaña! Llegaron a todas las finales y pelearon por el título de la Premier League hasta la última jornada. El colombiano hizo parte de todo eso en los recientes meses. Arribó al club desde FC Porto en enero y rápidamente encajó, al punto que fue titular en el partido final ante Real Madrid.

Títulos: 2 (League Cup y FA Cup).

Finales: 3 (todas como titular).

Goles: 6.

Asistencias: 5.

Partidos: 26.

Luego de la final de la Champions ante Real Madrid y pese a no ganarla, el recibimiento de los aficionados de Liverpool al equipo fue masivo. Hubo festejo. Caravana. Música con Calvin Harris junto al plantel. Y ahí, en primera fila, estuvo Luis Díaz. El colombiano fue protagonista de una de las mejores temporadas en la historia del club. Recién llega y ya vivió algo de tal magnitud. Impresionante.

These are the days, Reds 😍 pic.twitter.com/EgoosglRQl

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 29, 2022