¡Así nació el baile de Klopp y el hermano de Luis Díaz! “Él se acerca, mi mamá le dio la mochila y…”

Esa imagen que se viralizó, con Jürgen Klopp luciendo una mochila y bailando junto al hermano de Luis Díaz, se gestó de esta curiosa forma.

El contexto de lo sucedido apunta al festejo de cierre de temporada de Liverpool. Más allá de la derrota en la final de la Champions, había mucho por festejar. Fue una campaña increíble en la que se dieron un par de títulos. Para Lucho, además, se trató de su año debut con los Reds. Recibió la confianza total de Jürgen Klopp y por eso el cierre con regalo de su familia y un momento especial.

Lo que contó el hermano de Luis Díaz sobre el baile con Klopp

Róller Díaz fue el protagonista de la imagen. Él estuvo en el camerino con los jugadores. Invitado especial de Lucho a la fiesta. Así lo contó él en diálogo con El Heraldo: “Estábamos ahí en la fiesta, todos celebrando. Klopp se acerca a la familia, estamos reunidos, mi mamá le entregó la mochila y yo estaba al lado. Mi hermano me dice ‘baila para que él baile’. Yo lo hice y él se puso a bailar conmigo. Es una gran persona… Todo fue improvisado, nadie sabía que íbamos a bailar. Todo salió porque yo bailé y él me siguió el baile”, contó.

¿Y por qué el regalo de la mochila? “Esa idea fue de mis papás. La llevaron de la Guajira. Klopp nos dijo que todos querían la mochila, pero eso nos los dijo en inglés y ninguno habla inglés. Pero mi hermano tiene a alguien que trabaja con él y que le traduce, así que luego entendimos”.

Y finalmente, sobre el baile, agregó: “Todos los compañeros de Luis me dijeron que estaba bueno el baile y se rieron. Ya después Klopp me llamó a la pista de baile, pero ya no podía más, porque estaba cansado y me tocaba venirme para Colombia”.