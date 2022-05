45 minutos, gol y premio: ¡Qué tal la semifinal de Luis Díaz!

Cuando peor la estaba pasando Liverpool en la semifinal, Luis Díaz entró a la cancha y todo cambió. ¡Así se lo reconocieron en la Champions League!

Recordemos. El primer tiempo en el estadio de Villarreal terminó 2-0 a favor del local. Marcaron Boulaye Dia y Francis Coquelin. Para ese entonces se había empatado la llave que terminó 2-0 a favor de los Reds en Anfield. Quedaban 45 minutos. La decisión de Jürgen Klopp fue enviar a Luis Díaz a la cancha. Le dio el lugar que tuvo Diogo Jota en el 11. Buscaba cambiar el rumbo del compromiso y lo logró.

Ese cambio y el posicionamiento más ofensivo del visitante le dieron réditos. Llegó al descuento con tanto de Fabinho a los 62 minutos y 5 más tarde pasó al 2-2. ¡Hizo gol el colombiano! Anotó de cabeza enviando la pelota por entre las piernas del arquero Jerónimo Rulli. Labor cumplida. Además terminó ganando con tanto de Sadio Mané a los 74.

Al finalizar el compromiso Luis Díaz recibió el premio al Player of the Match que patrocina Play Station. Un solo tiempo en la cancha le bastó para llamar la atención. ¡Fue elegido como el mejor de todos! Así que el paso a la final llegó para Lucho con premio incluido sin necesidad de ser titular. ¡Un crack!

