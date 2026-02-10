La noche de este lunes 9 de febrero trae consigo uno de los momentos más esperados por quienes siguen a diario este juego tradicional. El Chontico Noche en Colombia vuelve a captar la atención con una nueva combinación oficial, correspondiente a la jornada de hoy, en una fecha marcada por el inicio de semana y la expectativa de cerrar el día revisando el número ganador.

Como es habitual, el resultado del Chontico Noche se define bajo un proceso regulado y transparente, lo que permite a los participantes consultar la información con confianza. En esta edición, miles de personas en distintas regiones del país están pendientes de conocer las cifras que dejó el sorteo nocturno y contrastarlas con sus números registrados.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Lunes 9 de Febrero 2026

En este espacio se presenta el resultado oficial del sorteo Chontico Noche del lunes 9 de febrero, con datos actualizados y verificados. Una referencia clara para revisar la combinación ganadora, despejar dudas y terminar la jornada con la tranquilidad de estar consultando información confiable y oficial.

El Número Ganador: 9961

Y la 5ta Balota: 7.

Chontico Noche, una cita fija que se repite cada día en Colombia

En el universo del chance colombiano, el Chontico Noche ocupa un lugar especial por su constancia. Mientras muchos sorteos aparecen solo en días específicos, este juego tiene presencia diaria, convirtiéndose en un punto de referencia al final de cada jornada. Para miles de personas, revisar el resultado no es un evento ocasional, sino parte del cierre natural del día.

Esa frecuencia le da al Chontico Noche un carácter cercano y cotidiano. No hay que esperar una semana completa para volver a intentarlo: cada noche trae una nueva combinación y renueva la expectativa. Esa continuidad ha sido clave para que el sorteo se mantenga vigente y conectado con quienes disfrutan del chance como un hábito responsable y recurrente.

Elección personal y múltiples posibilidades dentro del Chontico Noche

Otro rasgo que distingue al Chontico Noche es la libertad al momento de participar. El jugador no recibe un número impuesto: lo elige. Cuatro cifras que muchas veces están cargadas de significado personal -fechas, recuerdos o simples corazonadas- y que transforman cada jugada en algo propio, no genérico.

A esa elección se suma un esquema de premios que no se limita a un solo resultado. El sistema reconoce distintos niveles de coincidencia, lo que amplía las posibilidades de obtener un acierto y mantiene viva la emoción incluso cuando no se logra el pleno. Esa combinación de sencillez, opciones reales y respaldo oficial explica por qué el Chontico Noche no es solo un sorteo más, sino una tradición nocturna que sigue acompañando a los colombianos, noche tras noche.