El domingo 8 de febrero cierra su jornada con uno de los momentos más esperados por miles de jugadores en el país: el resultado del Chontico Noche en Colombia. Cada edición nocturna mantiene viva la expectativa de quienes, número en mano, revisan si la suerte decidió acompañarlos justo al final del día.

Como es habitual, el sorteo del Chontico Noche se realizó bajo los protocolos oficiales que garantizan un proceso transparente y supervisado, permitiendo conocer el número ganador sin intermediarios ni demoras. Este juego, arraigado especialmente en el Valle del Cauca pero seguido a nivel nacional, se ha convertido en una cita diaria para quienes confían en su cifra elegida.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 8 de Febrero

En este artículo encontrarás el resultado oficial del Chontico Noche de hoy, domingo 8 de febrero, presentado de forma clara y actualizada. Un espacio pensado para contrastar tu número con la información válida del sorteo, resolver dudas y terminar la noche con la tranquilidad de haber consultado una fuente confiable.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

El Chontico Noche es mucho más que un sorteo cotidiano en Colombia

Es una costumbre que acompaña el cierre del día para miles de personas en Colombia. Su fortaleza está en lo esencial: una dinámica fácil de entender, cercana a la gente y con un formato que invita a participar sin complicaciones. Elegir cuatro cifras y esperar el resultado se ha transformado, con los años, en un pequeño ritual cargado de expectativa que sigue vigente gracias a su sencillez y a un esquema de premios que mantiene viva la ilusión.

Lejos de quedarse en el pasado, este juego ha sabido adaptarse a los cambios. Hoy convive naturalmente lo tradicional con lo digital: el sorteo se sigue en vivo por televisión, los resultados se consultan en línea y la participación es posible tanto en puntos físicos como a través de plataformas oficiales. Esta evolución ha ampliado su alcance y ha permitido que nuevas generaciones se familiaricen con una propuesta que conserva su esencia, pero habla el lenguaje de los tiempos actuales.

Además del componente lúdico, el Chontico Noche tiene un impacto que trasciende el entretenimiento. Parte de los recursos que genera se destinan a iniciativas sociales y de salud, fortaleciendo programas que benefician a comunidades enteras. Así, cada participación no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una forma de aportar al bienestar colectivo, consolidando al Chontico Noche como una tradición viva, actual y con sentido social.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 2 al sábado 7 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 2 de febrero: 8600-7.

Martes 3 de febrero: 6183-7.

Miércoles 4 de febrero: 1488-0.

Jueves 5 de febrero: 5241-0.

Viernes 6 de febrero: 4953-8.

Sábado 7 de febrero: 6114-1.

El lunes 9 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual 7:00 p.m. Actualizaremos oportunamente.