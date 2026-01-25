La noche del fin de semana llega con expectativa para miles de jugadores. Este sábado 24 de enero, ya está disponible el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los sorteos más consultados al cierre de la jornada en Colombia, cuando el día termina y la atención se centra en conocer el número ganador.

Este juego de chance es parte del ritual nocturno de muchos colombianos, especialmente los sábados, cuando hay más tiempo para revisar jugadas y compartir la expectativa en familia o con amigos. Por eso, el resultado del Chontico Noche del sábado 24 de enero se convierte en una de las búsquedas más frecuentes en estas horas.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 24 de Enero 2026

Acá podrás consultar de manera clara y confiable el resultado oficial del Chontico Noche en Colombia, correspondiente a este sábado 24 de enero. Aquí encontrarás el número ganador, publicado con información actualizada para que puedas verificar tu jugada sin confusiones y cerrar la noche con total tranquilidad.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Cuál es el costo para jugar el Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche se caracteriza por su accesibilidad. La jugada mínima es de $600 pesos, lo que permite participar sin necesidad de grandes montos. Cada jugador define cuánto desea invertir y el valor elegido es el único que se paga: no hay recargos ni costos ocultos, una regla clara que mantiene el juego sencillo y confiable.

La participación es directa: basta con comprar el número en canales autorizados, ya sea en puntos físicos o plataformas digitales oficiales, y conservar el comprobante. La simplicidad del proceso y la claridad en los valores han sido claves para fortalecer la confianza de los jugadores y consolidar este sorteo nocturno como una opción transparente.

Jugar únicamente por medios oficiales es fundamental para que la jugada quede válida y cualquier premio pueda cobrarse sin inconvenientes. Con un costo justo, reglas claras y canales regulados, el Chontico Noche ofrece una experiencia segura, fácil y confiable.

Lotería Chontico Noche: una tradición cercana que también aporta al país

Más que un sorteo, el Chontico Noche es una costumbre arraigada en el suroccidente colombiano. En ciudades como Cali, Palmira o Buenaventura, revisar el resultado cada noche hace parte de la vida cotidiana, un momento que reúne a familias y vecinos alrededor de la ilusión que despiertan las cuatro cifras.

La evolución digital ha ampliado su alcance sin perder esencia. Hoy los resultados se consultan minutos después en plataformas oficiales y redes verificadas, lo que permite seguir el sorteo desde cualquier lugar del país. Además, con sus ediciones Día y Noche, ofrece dos oportunidades diarias para participar y mantener viva la expectativa.

Más allá del entretenimiento, el Chontico tiene un impacto social relevante. Parte de los recursos recaudados se destinan a programas de salud y bienestar regional, apoyando el desarrollo del Valle del Cauca y otras zonas. Así, cada jugada combina ilusión personal con un aporte al progreso colectivo, haciendo del Chontico Noche una tradición que conecta y contribuye.