El viernes llega a su recta final y con él uno de los momentos más esperados por los jugadores. Este viernes 23 de enero, la atención se centra en el resultado del Chontico Noche en Colombia, un sorteo que marca el cierre de la jornada y despierta expectativa entre quienes siguen el chance día tras día.

El Chontico Noche mantiene su lugar como uno de los sorteos nocturnos más consultados del país, especialmente los viernes, cuando muchos buscan cerrar la semana con una buena noticia. Por eso, conocer el resultado del Chontico Noche del viernes 23 de enero se convierte en una búsqueda frecuente al caer la noche.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 23 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar de manera clara y confiable el resultado oficial del Chontico Noche en Colombia, correspondiente a este viernes 23 de enero. Aquí encontrarás el número ganador, publicado con información actualizada para que puedas verificar tu jugada sin confusiones y terminar el día con tranquilidad.

Número Ganador: 8804

Y la 5ta Balota: 6.

Guía práctica para participar en el Chontico Noche en Colombia

Jugar al Chontico Noche es un proceso sencillo pensado para adultos. Todo comienza con la elección de una combinación de cuatro cifras, que puede ir del 0000 al 9999. Cada jugador decide cómo hacerlo: algunos se inclinan por números con valor personal, como fechas especiales o cifras simbólicas, mientras que otros prefieren usar la opción automática, que asigna una combinación al azar. Tras realizar la compra en un punto autorizado o en una plataforma oficial, el número queda habilitado para el sorteo de esa misma noche.

El sorteo se desarrolla mediante un sistema completamente aleatorio, ejecutado bajo controles técnicos y supervisión permanente. Durante el proceso se extraen cuatro balotas numeradas, cuyo orden define el resultado oficial. El esquema de premios contempla tanto el acierto total como coincidencias parciales, lo que permite obtener ganancias incluso sin acertar las cuatro cifras exactas. Esta estructura escalonada es uno de los elementos que hacen del Chontico Noche un sorteo atractivo y dinámico.

Dónde seguir el sorteo del Chontico Noche en tiempo real

Quienes desean ver el sorteo en directo pueden hacerlo a través del canal Telepacífico, que transmite la extracción oficial cada noche. Esta emisión permite observar todo el procedimiento en tiempo real, reforzando la transparencia y confianza del juego.

Si no es posible seguir la transmisión en vivo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después en los canales digitales del operador, sus redes sociales verificadas y en los puntos de venta autorizados. Además, distintos portales informativos replican el número ganador, facilitando la consulta desde cualquier lugar de Colombia.